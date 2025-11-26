Lanišek zmagal v Falunu, Prevc tretji

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je zmagovalec tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v švedskem Falunu. Potem ko je bil po prvi seriji na drugem mestu, je v finalu s skokom 128,5 metra postavil previsoko letvico, ki je ni mogel preskočiti niti do tedaj vodilni Avstrijec Stefan Kraft. Slovenski ekipni uspeh je s tretjim mestom dopolnil Domen Prevc.

Anže Lanišek je poskrbel za 90. slovensko posamično zmago v svetovnem pokalu, sam pa je na najvišji stopnički stal devetič in se v tem pogledu na večni lestvici slovenskih zmagovalcev izenačil z Domnom Prevcem in Primožem Ulago. Največ jih ima Peter Prevc (24). Devetindvajsetletni Domžalčan je bil že na srednji skakalnici v torek drugi, potem ko ga je ugnal le Stefan Kraft. Ta je tudi danes na večji napravi vodil po prvem skoku in imel lepo prednost, a je v drugem napravil napako pri odskoku ter precej zaostal.

Anže Lanišek je na začetku nove sezone svetovnega pokla v smučarskih skokih v izjemni formi. FOTO: Profimedia icon-expand

"Vedel sem šele, ko je Stefan pristal. V drugi seriji so bile razmere kar zapletene, a sem ostal miren in skušal dati vse od sebe. Dovolj je bilo za zmago in super vesel sem," je v prvem odzivu za Mednarodno smučarsko zvezo dejal Lanišek. S 100 točkami je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Po štirih tekmah je zbral 256 točk, Kraft mu sledi z 234, visoko pa je od Slovencev še Domen Prevc, ki je peti z 210 točkami. "Nisem pričakoval rumene majice vodilnega, sploh po prvi seriji, v kateri je Stefan opravil izjemno delo. Toda vzel jo bom, hvaležen sem zanjo, nosil jo bom prvič. S tem lahko zdaj odkljukam eno od želja v karieri," je še dodal Lanišek.

Ta ima ob devetih zmagah v svetovnem pokalu še 20 drugih mest ter 11 tretjih za jubilejni 40. skok na zmagovalni oder. Nanj se je od Slovencev povzpel tudi Domen Prevc, ki je bil po prvi seriji četrti. Slednji je moral po drugem skoku, meril je 129 metrov, dolgo čakati zaradi zmede z rezultati. Nekaj časa je po svojem nastopu vodil, nato spet zdrsnil na drugo za Stephana Embacherja, po napaki Krafta pa je bilo to vseeno dovolj za stopničke.

V finalu je od Slovencev nastopil še Rok Oblak (226,4), ki je v drugi seriji izgubil pet mest in četrto posamično tekmo sezone končal na 21. mestu. To mesto je zasedel že na torkovi tekmi na srednji skakalnici. Za nastop v finalu je bil prekratek Lovro Kos (102,9), ki je bil 39., medtem ko je Timi Zajc obstal v kvalifikacijah.

Končni vrstni red, velika skakalnica: