Zimski športi

Lanišek zmagal v Falunu, Prevc tretji

Falun, 26. 11. 2025 15.58

A.V. , STA
24

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je zmagovalec tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v švedskem Falunu. Potem ko je bil po prvi seriji na drugem mestu, je v finalu s skokom 128,5 metra postavil previsoko letvico, ki je ni mogel preskočiti niti do tedaj vodilni Avstrijec Stefan Kraft. Slovenski ekipni uspeh je s tretjim mestom dopolnil Domen Prevc.

Anže Lanišek je poskrbel za 90. slovensko posamično zmago v svetovnem pokalu, sam pa je na najvišji stopnički stal devetič in se v tem pogledu na večni lestvici slovenskih zmagovalcev izenačil z Domnom Prevcem in Primožem Ulago. Največ jih ima Peter Prevc (24).

Devetindvajsetletni Domžalčan je bil že na srednji skakalnici v torek drugi, potem ko ga je ugnal le Stefan Kraft. Ta je tudi danes na večji napravi vodil po prvem skoku in imel lepo prednost, a je v drugem napravil napako pri odskoku ter precej zaostal.

Anže Lanišek je na začetku nove sezone svetovnega pokla v smučarskih skokih v izjemni formi.
Anže Lanišek je na začetku nove sezone svetovnega pokla v smučarskih skokih v izjemni formi. FOTO: Profimedia

"Vedel sem šele, ko je Stefan pristal. V drugi seriji so bile razmere kar zapletene, a sem ostal miren in skušal dati vse od sebe. Dovolj je bilo za zmago in super vesel sem," je v prvem odzivu za Mednarodno smučarsko zvezo dejal Lanišek.

S 100 točkami je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Po štirih tekmah je zbral 256 točk, Kraft mu sledi z 234, visoko pa je od Slovencev še Domen Prevc, ki je peti z 210 točkami. "Nisem pričakoval rumene majice vodilnega, sploh po prvi seriji, v kateri je Stefan opravil izjemno delo. Toda vzel jo bom, hvaležen sem zanjo, nosil jo bom prvič. S tem lahko zdaj odkljukam eno od želja v karieri," je še dodal Lanišek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ta ima ob devetih zmagah v svetovnem pokalu še 20 drugih mest ter 11 tretjih za jubilejni 40. skok na zmagovalni oder. Nanj se je od Slovencev povzpel tudi Domen Prevc, ki je bil po prvi seriji četrti. Slednji je moral po drugem skoku, meril je 129 metrov, dolgo čakati zaradi zmede z rezultati. Nekaj časa je po svojem nastopu vodil, nato spet zdrsnil na drugo za Stephana Embacherja, po napaki Krafta pa je bilo to vseeno dovolj za stopničke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V finalu je od Slovencev nastopil še Rok Oblak (226,4), ki je v drugi seriji izgubil pet mest in četrto posamično tekmo sezone končal na 21. mestu. To mesto je zasedel že na torkovi tekmi na srednji skakalnici. Za nastop v finalu je bil prekratek Lovro Kos (102,9), ki je bil 39., medtem ko je Timi Zajc obstal v kvalifikacijah.

Končni vrstni red, velika skakalnica:

1. Anže Lanišek (Slo) 262,9 (129/128,5 m)

2. Stephan Embacher (Avt) 259,9 (128,5/129)

3. Domen Prevc (Slo) 258,7 (129/129)

4. Daniel Tschofenig (Avt) 256,6 (127/129)

5. Jan Hörl (AUT) 252,2 (125/126,5)

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 249,9 (127,5/127,5)

21. Rok Oblak (Slo) 226,4 (123/120)

- brez finala:

39. Lovro Kos (Slo) 102,9 (119,5 m)

- brez tekme:

Timi Zajc (Slo)

asdr
26. 11. 2025 17.46
+1
Anže kapo dol. Neutrudni borci sinjih višav. Enako Prevc. Ponosni smo na Vas. Navijamo za Vas. Ni nas malo. Cca 2 mio nas je. Pod alpami. Da.
ODGOVORI
1 0
igyyp
26. 11. 2025 17.43
Bravo fantje. Sodniki pa kot po svoje.
ODGOVORI
0 0
kivzfccz
26. 11. 2025 17.41
+2
Čudovite novice,po večtedenskem pompu.
ODGOVORI
2 0
nemeJungat
26. 11. 2025 17.37
A kdo ve kakšno glasbo Lanišek posluša? :P
ODGOVORI
0 0
nemeJungat
26. 11. 2025 17.36
+1
Bravo Naši!
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
26. 11. 2025 17.29
+3
Jaz sem mnenja da je Domen drugi bil danes.
ODGOVORI
4 1
Samo navijač
26. 11. 2025 17.28
+3
Vse cestitke nasi ,Bravo .
ODGOVORI
3 0
Samo navijač
26. 11. 2025 17.27
-3
Ja kdo spremlja ta sport ja kdo ??? Avtohtoni SLOVENCI. Ce pa komu kaj ne pase pa culico na ramo pa gremo......
ODGOVORI
0 3
ptuj.si
26. 11. 2025 17.26
+7
In en sodnik je dal kraftu oceno 19. Kaj je slep?
ODGOVORI
7 0
Pfolca
26. 11. 2025 17.26
+1
Juhu, poleti Pogi pozimi pa AirSlo 👌🏻
ODGOVORI
1 0
7466
26. 11. 2025 17.23
+7
Prevc je v bistvu drugi! zračunal so tko ,da niso upoštevali 2 h točk prednosti po prvi seriji. prevc 129.0 m,ocena...18,5 18,5 18,0....wind/gate -1.7 avstr 129.0m...............18,5 18,5 18,5.....................-1,0 avstric je v tej seriji 1,2 točki v prednosti-2,0točke predenosti prevca iz prve serije je0,8 točke v prid prevca !!!!!!
ODGOVORI
7 0
Srebrnl breg
26. 11. 2025 17.21
+3
Vse čestitke.
ODGOVORI
3 0
Muca ne grize
26. 11. 2025 17.22
+4
Bravo.
ODGOVORI
5 1
Pedro Lopez
26. 11. 2025 17.17
-18
Kdo sploh še spremlja ta šport?
ODGOVORI
1 19
Luigi Taveri II.
26. 11. 2025 17.20
+6
Menda ga ne spremljajo Lopezi in p....
ODGOVORI
7 1
Minifa
26. 11. 2025 17.28
+1
Tujci ne jih je sam dolg jezik.
ODGOVORI
1 0
Toti glih
26. 11. 2025 17.45
Tisti, ki vzdihujeo na Ronalda in podobne
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
26. 11. 2025 17.09
+2
Kir je pa bil Funaki?
ODGOVORI
5 3
vision105
26. 11. 2025 17.15
+8
Eno mesto za Francijem Petkom.
ODGOVORI
8 0
Juzles Iters
26. 11. 2025 17.09
+8
To je to, fantje. Samo tako naprej!
ODGOVORI
8 0
Japa Jade
26. 11. 2025 16.57
-4
Pa se narobe porocate, jao
ODGOVORI
0 4
MiliVanili65
26. 11. 2025 16.52
+5
Ampak vucibatina švedsko,kako ocenjuje naše skakalce. Sramota,fuj🤮
ODGOVORI
5 0
setisfekšn
26. 11. 2025 16.34
+2
Bravo
ODGOVORI
2 0
patriot11
26. 11. 2025 16.31
+9
Domen, ti si pravi borec!
ODGOVORI
9 0
