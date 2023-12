Lanišek zmagovalec kvalifikacij, Zajc šesti

Anže Lanišek , v nedeljo bo minilo eno leto od njegovega slavja v Engelbergu, je bil najboljši v kvalifikacijah pred prvo letošnjo tekmo svetovnega pokala na omenjenem švicarskem prizorišču. Skočil je 135,5 metra in zbral 170,9 točke. Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger s 133 metri in 167,1 točke, tretji pa Japonec Rjoju Kobajaši s 134 metri in 166,4 točke. Sledila sta še en Nemec, Philipp Raimund , ter Avstrijec Stefan Kraft , šesti je bil Timi Zajc s 130 metri in 162,1 točke.

Domen Prevc je s 130,5 metra in 154,6 točke zasedel 17. mesto, Peter Prevc je bil s 128 metri in 149,1 točke 24., Lovro Kos pa deset mest nižje, skočil je 128 metrov in je zbral 140,8 točke.

Na treningu pred kvalifikacijami so naši v prvi seriji prikazali dolge skoke, v drugi pa malo manj. Lanišek je skočil 130,5 in 128,5 metra, kar sta bili 6. in 13. ocena serije, Zajc 128 in 109 metrov, kar je pomenilo 13. ter 55. oceno, Kos 130,5 in 116 metrov, kar sta bili 15. in 44. ocena, Peter 126 ter 123 metrov, kar je bila 20. in 52. ocena serije, Domen pa 128,5 ter 113 metrov, kar sta bili 22. in 53. ocena serije. V prvi seriji je bil s 136 metri najboljši Nemec Philip Raimund, v drugi pa s 139 metri Avstrijec Kraft.