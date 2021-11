Lanišek znova v vodstvu po prvi seriji v Ruki, Cene Prevc tretji

Sijajen ekipni uspeh varovancev glavnega trenerja Roberta Hrgote je ob koncu prve serije potrdil Anže Lanišek, dan prej drugouvrščeni na prvi posamični tekmi. Tudi takrat je vodil po polovici tekme, na koncu pa ga je prehitel le Japonec Ryoyu Kobayashi. Japonca tokrat zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus ni bilo na vrhu skakalnice, je pa Lanišek po 147 metrov dolgem skoku znova na vrhu razpredelnice po 50 skakalcih.

Poleg Laniška so v deseterici še trije slovenski orli. Izkazal se je tudi Peter Prevc (154,5), ki je skočil 142 metrov in zaseda šesto mesto. Cene Prevc (159,6) je bil z naletnega mesta nižje še meter daljši od svojega brata in nekaj časa vodil, poleg Laniška pa ga je prehitel le še po prvi seriji drugi Markus Eisenbichler. Z nižjega zaletišča je tudi Timi Zajc (151,0) dobro opravil svojo nalogo s 140,5 metra dolgim skokom in zaseda osmo mesto.