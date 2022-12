Lanišek: Najlepše je, da imam še kar nekaj rezerve

Za skakalkami in skakalci je uvodni del sezone. Pred nadaljevanjem so na novinarski konferenci predstavili svoja pricakovanja in cilje. "Mene zanima konstantnost. Skozi to sem prišel od 30. do 20. pa potem do 15. mesta. Zdaj sem, kjer sem. Sezona je še vedno dolga in upam, da se samo tako nadaljuje. Ne želim se ukvarjati z vremenskimi razmerami. V preteklosti je bilo veliko preveč tega pri meni, malenkosti so me vrgle iz tira. Skušam se brzdati in se zbrati samo na skoke," je med drugim na druženju z novinarji dejal Anže Lanišek. "Čestitke Anžetu, zasluži si vse pohvale za trenutno zelo visok nivo, ki ga kaže. Morda je bil malo boljši le en Poljak, a sezona je še dolga in potrebno je samo nadaljevati v tem ritmu. Ostali funkcionirajo dobro, morda kot dekleta izsiljujemo stopničke in na koncu nas to tudi stane osnove, da si zbran na izvedbo in ne na rezultat. Ko se bo poklopilo še to, bomo kot ekipa še močnejši. Zdaj pa bomo trenirali," pa je bil izčrpen glavni trener slovenskih orlov Robert Hrgota.