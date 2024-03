Lanišku častno odlikovanje in večna hvaležnost Kubackega

Anže Lanišek je lani osvojil tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. A do stopničk skoraj zagotovo ne bi prišel, če ne bi konca sezone izpustil Dawid Kubacki . 27-letni "Žaba" se je nesrečnega tekmeca spomnil na lanskem finalu v Planici, ko je na podelitev prinesel kartonasto podobo sedem let starejšega Poljaka.

"To je bil poseben trenutek zame. Jokal sem v bolnišnici, ko sem videl tukajšnje prizore. Neverjetno, kaj je storil Anže. Ne vem, če bi lahko storil kaj boljšega. On in njegova družina so nam ogromno pomagali. Ne samo to, kar ste videli tukaj, tudi zasebno sva bila v stikih."

"Prav je, da je dobil priznanje za vse, kar je storil zame in za mojo družino," je še dodal zmagovalec 11 tekem v svetovnem pokalu. Lanišek pa je pristavil, da je bilo njegovo dejanje pomembno predvsem zato, ker je s tem postavil pravi zgled za otroke.