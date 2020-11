Lanišku po sanjski prvi seriji ni uspel veliki met v Wisli, na koncu šesti

Organizatorji so morali danes zaradi težav z vetrom odpovedati poskusno serijo. Veter je krojil nastope skakalcev tudi v prvi in finalni seriji. Žrtev slabih razmer je bil že v prvi seriji tudi lanski zmagovalec svetovnega pokala in sobotni zmagovalec z ekipo Avstrijec Stefan Kraft.

V teh spremenljivih razmerah se je dobro znašel naš reprezentant Anže Lanišek, ki je lani prav na tem prizorišču z drugim mestom dosegel uspeh kariere. Po polovici tekme je vodil, v finalu pa ni prikazal dobrega skoka in končal na šestem mestu.

PolegLaniška so od slovenskih predstavnikov točke na prvi tekmi sezone osvojili še Bor Pavlovčič (214,5 točke) z 20., Timi Zajc (205,4) s 23. in Peter Prevc (180), ki je prav tako dvakrat skočil v slabih razmerah brez pomoči vetra, s 30. mestom.