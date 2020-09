Lanišku tekma v Planici, Zajc z zamikom dobil medaljo za polete

Član SSK Mengeš AnžeLanišekje vodil že po prvi seriji s 128 metrov dolgim skokom, v drugi je s 135,5 metra zmago potrdil, potem ko je zbral 275,8 točke. Na drugem mestu je pristal Timi Zajc, član SSK Ljubno BTC, s 127 in 131 metri ter 266,4 točke. Tretji je bil s skokom dneva v drugi seriji, ki je meril 146,5 metra, domačin Bor Pavlovčič, ki je zbral 263,7 točke. Četrti je bil Jernej Damjan, peti Cene Prevc in šesti Tilen Bartol.

Med članicami je prvo zmago po poškodbi slavila Urša Bogataj z 217,6 točke pred Emo Klinec, ki je zbrala 211,1 točke, tretja je bila Nika Križnar s 198,3 točke, med mladinkami do 18 let pa je zmagala Nika Prevc.

Med mladinci do 20 let je zmagal Stolan Tjaš Grilc, med skakalci do 18 let pa Maksim Bartolj.