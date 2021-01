Popoln švicarski dan: Beat slavil v Kitzbühlu, Lara pa doma

Po seriji odstopov, od prvih štirih tekmovalk je v cilj prišla le domačinka Michelle Gisin, grdo pa je očitno brez hujših posledic padla AvstrijkaStephanie Venier, je Federica Brignones startno številko 5 z veliko prednostjo prevzela vodstvo v cilju nedeljskega superveleslaloma. Italijankin čas 1:16,65 sekunde je nato povsem potolkla Lara Gut-Behrami, ki je z več kot sekundo prednosti letvico na domači tekmi postavila neulovljivo visoko. Kot 18. se je na progo podala Avstrijka Tamara Tipplerin se kot edina prebila pod sekundo zaostanka na drugo mesto (+0,93 sekunde).

Ilka Štuhec je s startno številko 6 močno zaostala (+3,16 sekunde) in bila po nastopu najboljše dvajseterice na zadnjem mestu, do konca tekme pa je uspela prehiteti le pet uvrščenih. V zadnjih tednih nepremagljiva smukačicaSofia Goggiaje bila na poti do osvojitve drugega mesta, a pri zadnjem skoku storila veliko napako ter zgrešila vrata in tako ostala brez uvrstitve. Nastopila je tudi Maruša Ferk, ki je v cilj s startno številko 39 prišla na 22. mestu (+2,25), na koncu pa na 25. mestu proslavljala osvojitev novih superveleslalomskih točk.

Scheyerjeva blizu senzacije

Švicarji so po nedeljski zmagi Beata Feuza na smuku v Kitzbühlu tako dočakali sanjski zaključek že tako težko ponovljivega konca tedna, ki se je začel z zmago Feuza na prvi petkovi preizkušnji na Streifu, ob njegovi drugi zaporedni zmagi pa se je na najvišjo stopničko v domači Crans-Montani povzpela še Gut-Behramijeva, ki sta ji družbo v najboljši deseterici delali še dve rojakinji: Priska Nuferna šestem in Corinne Suterna devetem mestu. Enajsta je bila Joana Hählen, s startno številko 44 in končnim 12. mestom pa je domačine razveselila Noemie Kolly. Uvrstitve Švicarkam je z odličnim nastopom malce "pokvarila" Avstrijka Christine Scheyer, ki se je s startno številko 33 celo na zgolj nekaj stotink približala stopničkam (+1,12).

Izkušena švicarska tekmovalka Gut-Behramijeva je v nedeljo znova našla zmagovite občutke na domačem prizorišču, ki sicer ne sodi med njene najljubše. Vpisala je 14. superveleslalomsko zmago v svetovnem pokalu, drugo po vrsti, po tem ko je bila januarja najhitrejša tudi v St. Antonu. Gut-Behramijeva je lastnica največ superveleslalomskih zmag med še aktivnimi smučarkami. Pred njo so Nemka Katja Seizinger (16), Avstrijka Renate Götschl(17) in Američanka Lindsey Vonn(28). Po številu zmag je tretja najuspešnejša Švicarka v svetovnem pokalu. Pred Gut-Behramijevo sta le Erika Hessz 31 zmagami in nedosegljiva Vreni Schneiders 55.

Drugič v sezoni na najvišji stopnički

Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala 2015/16 je prišla do druge zmage v sezoni in četrtih stopničk, potem ko je bila tretja na paralelni tekmi v Zürsu. Gut-Behramijeva (245) se je z zaporedno zmago utrdila na prvem mestu v seštevku discipline. Pred rojakinjo Suterjevo vodi za 76 točk. Tretja je Brignonejeva, ki zaostaja zgolj štiri točke za Suterjevo. Zmagovalka prvega superveleslaloma ČehinjaEster Ledecka, ki je padla na sobotnem smuku, je šla na start in bila v nedeljo 15. Tudi po dveh smukih in superveleslalomu v Crans Montani ostaja na mestu vodilne v seštevku zime Petra Vlhova(861). Na drugem in tretjem mestu sta Švicarki Gisinova (743) in Gut-Behramijeva (667).

Za najboljši slovenski dosežek je presenetljivo znova poskrbela 32-letna tekmovalka iz Blejske Dobrave, ki ni del uradne slovenske reprezentance ter je še poleti in jeseni prek družbenih omrežjih zbirala finančna sredstva in donacije za nadaljevanje kariere. Ferkova je še na drugem superveleslalomu po vrsti bila najboljša Slovenka. Preizkušnjo v St. Antonu je končala na 16. mestu. Štuhčeva je v St. Antonu nastopila s poškodovanim desnim gležnjem. Še na drugem superveleslalomu po vrsti je vpisala ničlo. Njen zaostanek je znašal 3,16 sekunde. Najboljšo trideseterico je zgrešila za 11 stotink.

Naslednja ženska postaja bo v torek veleslalom na Kronplatzu. Pred odhodom na februarsko svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo pa se bodo specialistke za hitri disciplini ustavile še v Garmisch-Partenkirchnu. Mariborčanka bo na SP prihodnji mesec v Cortini napadala še tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v smuku.