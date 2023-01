Lara Gut Behrami najhitrejša na superveleslalomu v St. Antonu

Ilka Štuhec po včerajšnjem padcu na superveleslalomu hitro pobrala in pokazala, da je z njo vse v redu in bo danes tekmovala, a so se proti večeru zadeve spremenile. Slovenka si je namreč kot kaže poškodovala gleženj, ki se je do večera razbolel, zato 32-letnica danes iz preventivnih razlogov ni tekmovala.