Lara ostaja zelo 'Gut': Švicarka do četrte zaporedne zmage

Švicarska alpska smučarka Lara Gut-Behrami je dobila tudi drugo superveleslalomsko preizkušnjo za svetovni pokal v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. S četrto zaporedno zmago v tej disciplini si je že skorajda zagotovila mali kristalni globus. Edina slovenska smučarka v Nemčiji Maruša Ferk je bila 20. Devetindvajsetletna Gut-Behramijeva je slavila zmago s časom 1:17,37 sekunde in prišla do 30. zmage v svetovnem pokalu. Od tega jih je bilo 16 v superveleslalomu. S sobotno in ponedeljkovo zmago je že zelo blizu malega kristalnega globusa v tej disciplini. Dve tekmi do konca namreč njena najbližja zasledovalka, rojakinja Corinne Suter,zaostaja že 195 točk.

Suterjeva je s petim mestom ohranila vsaj teoretične možnosti za osvojitev superveleslalomskega seštevka. Toda njena rojakinja Gut-Behramijeva je trenutno v nizu kar štirih zaporednih zmag v tej disciplini, s čimer z velikimi koraki stopa proti tretji skupni zmagi. Doslej je bila najboljša leta 2014 in 2016, ko je edinkrat v karieri osvojila tudi veliki kristalni globus. Z osvojenimi 100 točkami je v skupnem seštevku letošnje sezone znižala zaostanek za tokrat v Garmischu drugo Slovakinjo Petro Vlhovo.

'Generalka' pred začetkom SP

Slednja je prvič stala na stopničkah v hitrih disciplinah, skupno 41., zmago pa je zgrešila za 28 stotink sekunde. Vse bolj vsestranska slovaška smučarka ima pred zaključnim delom sezone 989 točk, Gut-Behramijeva pa 947. Tretja je prav tako Švicarka Michelle Gisin, ki ima na kontu 807 točk. Tretje mesto je osvojila Avstrijka Tamara Tippler. To so bile osme stopničke za 29-letno Štajerko, od tega sedme v superveleslalomu. Od zmagovalke je bila počasnejša za 0,74 sekunde.

Od Slovenk je bila na startu le Ferkova, potem ko je Ilka Štuhecodpovedala nastope v Garmischu in se pred svetovnim prvenstvom v Cortini d'Ampezzo posvetila okrevanju po lažji poškodbi gležnja. Ferkova, ki je bila v soboto na prvi tekmi 25., je tokrat zasedla 20. mesto, za najboljšo Švicarko pa je zaostala 2,05 sekunde. S tem je prišla do svoje druge najboljše uvrstitve to sezono, potem ko je bila v avstrijskem St. Antonu v superveleslalomu 16.

Naslednja postaja za alpske smučarje bo svetovno prvenstvo v italijanski Cortini: vrhunec letošnje sezone se bo začel prihodnji ponedeljek, 8. februarja, z žensko kombinacijsko preizkušnjo. Domače prvenstvo pa bo izpustila Italijanka Sofia Goggia, ki si je v nedeljo huje poškodovala koleno pri spustu v dolino po odpovedi superveleslaloma v Garmischu.