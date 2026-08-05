Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Konec ere v belem cirkusu: Lara Gut-Behrami se uradno poslavlja

Ljubljana, 05. 08. 2026 19.28 pred 28 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Lara Gut-Behrami

Svet alpskega smučanja zapušča ena od največjih tekmovalk svoje generacije. Kot je sporočil uradni profil FIS Alpine World Cup Tour, je švicarska smučarka Lara Gut-Behrami sklenila svojo bogato športno kariero, v kateri je pustila neizbrisen pečat.

Njeni dosežki govorijo sami zase. V svetovnem pokalu je nastopila kar na 395 tekmah in dosegla 48 zmag ter se 101-krat povzpela na zmagovalni oder. Osvojila je dva velika kristalna globusa in sedem malih kristalnih globusov, s čimer se je uvrstila med najuspešnejše smučarke v zgodovini tega športa. Uspešna je bila tudi na največjih tekmovanjih. Na olimpijskih igrah je osvojila eno zlato in dve bronasti medalji, na svetovnih prvenstvih pa je zbrala dve zlati, štiri srebrne in tri bronaste medalje.

Lara Gut-Behrami
Lara Gut-Behrami
FOTO: AP

Ob slovesu so se ji pri Mednarodni smučarski zvezi zahvalili za vse nepozabne trenutke, zmage in prispevek k razvoju alpskega smučanja. Njena kariera bo ostala zgled predanosti, vztrajnosti in vrhunskih športnih dosežkov. "Imela sem srečo in čast, da sem lahko imela tako dolgo kariero. Uresničevala sem svoje sanje na smučeh in to pot delila z izjemnimi ljudmi," je v sporočilu za javnost zapisala Gut-Behrami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po skoraj dvajsetih letih vrhunskega športa ter številnih padcih in poškodbah nimam kroničnih bolečin in želim, da tako tudi ostane. Zato čutim, da je napočil pravi trenutek za konec kariere," je še dodala Švicarka.

Lara Gut-Behrami se tako poslavlja kot ena največjih legend alpskega smučanja, njeni uspehi pa bodo še dolgo navdihovali prihodnje generacije smučarjev in smučark.

Lara Gut-Behrami alpsko smučanje FIS svetovni pokal športno slovo

Poletna skakalna sezona pred vrati: kdo od Slovencev potuje v Wislo?

24ur.com Štuhčeva po dolgem času znova del superveleslalomske deseterice
24ur.com Lara Gut-Behrami je zmagovalka skupnega seštevka superveleslaloma
24ur.com Ilka Štuhec po 11. zmagi v karieri: Škoda, da je konec te neverjetne sezone
24ur.com Ogrožen olimpijski nastop Lare Gut-Behrami
24ur.com Venier zmagala na smuku v Cortini, Štuhec na 21. mestu
Moskisvet.com To pomeni skrivnostna kratica na čeladi Mikaele Shiffrin
Moskisvet.com Ultimativno smučanje v senci Mont Blanca
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
graf
05. 08. 2026 20.02
Pametna odločitev , 👍
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Je panda starševstvo recept za uspeh?
Je panda starševstvo recept za uspeh?
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka potrdila razhod z dolgoletnim partnerjem
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Zakaj preveč počitka ni vedno koristno
Zakaj preveč počitka ni vedno koristno
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
cekin
Portal
20-letnik kupil hišo na slepo in danes mu vsi zavidajo
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi trend zaradi dragih najemnin
Italijanski smetarji pomagali najti srečko z milijonskim dobitkom
Italijanski smetarji pomagali najti srečko z milijonskim dobitkom
moskisvet
Portal
Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
Ni šlo za asteroid: v Luno je z neverjetno hitrostjo trčil del rakete
Ni šlo za asteroid: v Luno je z neverjetno hitrostjo trčil del rakete
dominvrt
Portal
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
okusno
Portal
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881