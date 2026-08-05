Konec ere v belem cirkusu: Lara Gut-Behrami se uradno poslavlja

Njeni dosežki govorijo sami zase. V svetovnem pokalu je nastopila kar na 395 tekmah in dosegla 48 zmag ter se 101-krat povzpela na zmagovalni oder. Osvojila je dva velika kristalna globusa in sedem malih kristalnih globusov, s čimer se je uvrstila med najuspešnejše smučarke v zgodovini tega športa. Uspešna je bila tudi na največjih tekmovanjih. Na olimpijskih igrah je osvojila eno zlato in dve bronasti medalji, na svetovnih prvenstvih pa je zbrala dve zlati, štiri srebrne in tri bronaste medalje.

Ob slovesu so se ji pri Mednarodni smučarski zvezi zahvalili za vse nepozabne trenutke, zmage in prispevek k razvoju alpskega smučanja. Njena kariera bo ostala zgled predanosti, vztrajnosti in vrhunskih športnih dosežkov. "Imela sem srečo in čast, da sem lahko imela tako dolgo kariero. Uresničevala sem svoje sanje na smučeh in to pot delila z izjemnimi ljudmi, " je v sporočilu za javnost zapisala Gut-Behrami.

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"Po skoraj dvajsetih letih vrhunskega športa ter številnih padcih in poškodbah nimam kroničnih bolečin in želim, da tako tudi ostane. Zato čutim, da je napočil pravi trenutek za konec kariere," je še dodala Švicarka.

Lara Gut-Behrami se tako poslavlja kot ena največjih legend alpskega smučanja, njeni uspehi pa bodo še dolgo navdihovali prihodnje generacije smučarjev in smučark.