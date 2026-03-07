Laura Pirovano za stotinko sekunde do nove smukaške zmage

Laura Pirovano FOTO: Profimedia

Šesto prizorišče tekem v hitrih disciplinah je na sobotni smukaški tekmi postreglo z zelo tesnim razpletom. Tako kot dan prej je pred domačimi navijači slavila Italijanka Laura Pirovano, s progo je opravila le stotinko sekunde hitreje kot Cornelia Hütter, tretja Corinne Suter pa je bila zgolj dodatne štiri stotinke sekunde počasnejša. V petek tretja Breezy Johnson je bila tokrat četrta, olimpijska prvakinja je za Pirovano zaostala za 64 stotink sekunde.

Emma Aicher FOTO: Profimedia

Precej slabše kot dan prej pa je nastopila Emma Aicher. Nemka, ki je bila v petek druga, si je tokrat z Jasmine Flury razdelila 12. mesto in se z zaostankom +1,06 uvrstila tik pred Ilko Štuhec. Edina slovenska predstavnica je namreč zasedla 14. mesto, za vodilno Italijanko je zaostala za sekundo in osem stotink.

Ilka Štuhec FOTO: Profimedia