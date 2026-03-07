Laura Pirovano za stotinko sekunde do nove smukaške zmage

Šesto prizorišče tekem v hitrih disciplinah je na sobotni smukaški tekmi postreglo z zelo tesnim razpletom. Tako kot dan prej je pred domačimi navijači slavila Italijanka Laura Pirovano, s progo je opravila le stotinko sekunde hitreje kot Cornelia Hütter, tretja Corinne Suter pa je bila zgolj dodatne štiri stotinke sekunde počasnejša.
V petek tretja Breezy Johnson je bila tokrat četrta, olimpijska prvakinja je za Pirovano zaostala za 64 stotink sekunde.
Precej slabše kot dan prej pa je nastopila Emma Aicher. Nemka, ki je bila v petek druga, si je tokrat z Jasmine Flury razdelila 12. mesto in se z zaostankom +1,06 uvrstila tik pred Ilko Štuhec.
Edina slovenska predstavnica je namreč zasedla 14. mesto, za vodilno Italijanko je zaostala za sekundo in osem stotink.
Z drugo zaporedno zmago je Pirovano prevzela tudi vodstvo v smukaškem seštevku, pred Emmo Aicher ima pred zadnjo smukaško preizkušnjo, ki se bo odvila v Kvitfjelu, 28 točk prednosti, tretje mesto drži poškodovana Lindsey Vonn. Ilka Štuhec je v smukaškem seštevku na 12. mestu.
V skupnem seštevku vodilna ostaja Mikaela Shiffrin, pred Emmo Aicher ima 117, pred Švicarko Camille Rast, ki nastopa v tehničnih disciplinah, pa 170 točk prednosti. Najvišje uvrščena Slovenka je prav Ilka Štuhec, po sobotnem smuku zaseda 26. mesto.
