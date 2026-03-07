Naslovnica
Zimski športi

Laura Pirovano za stotinko sekunde do nove smukaške zmage

San Pellegrino, 07. 03. 2026 12.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Laura Pirovano

Italijanska alpska smučarka Laura Pirovano je v domači Val di Fassi slavila še drugo zaporedno smukaško zmago. Avstrijsko smukačico Cornelio Hütter je ugnala za pičlo stotinko sekunde, tretje mesto pa je s petimi stotinkami sekunde zaostanka zasedla Švicarka Corinne Suter. Ilka Štuhec je predzadnji smuk sezone končala na 14. mestu.

Laura Pirovano
Laura Pirovano
FOTO: Profimedia

Šesto prizorišče tekem v hitrih disciplinah je na sobotni smukaški tekmi postreglo z zelo tesnim razpletom. Tako kot dan prej je pred domačimi navijači slavila Italijanka Laura Pirovano, s progo je opravila le stotinko sekunde hitreje kot Cornelia Hütter, tretja Corinne Suter pa je bila zgolj dodatne štiri stotinke sekunde počasnejša.

V petek tretja Breezy Johnson je bila tokrat četrta, olimpijska prvakinja je za Pirovano zaostala za 64 stotink sekunde.

Emma Aicher
Emma Aicher
FOTO: Profimedia

Precej slabše kot dan prej pa je nastopila Emma Aicher. Nemka, ki je bila v petek druga, si je tokrat z Jasmine Flury razdelila 12. mesto in se z zaostankom +1,06 uvrstila tik pred Ilko Štuhec.

Edina slovenska predstavnica je namreč zasedla 14. mesto, za vodilno Italijanko je zaostala za sekundo in osem stotink.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

Z drugo zaporedno zmago je Pirovano prevzela tudi vodstvo v smukaškem seštevku, pred Emmo Aicher ima pred zadnjo smukaško preizkušnjo, ki se bo odvila v Kvitfjelu, 28 točk prednosti, tretje mesto drži poškodovana Lindsey Vonn. Ilka Štuhec je v smukaškem seštevku na 12. mestu.

V skupnem seštevku vodilna ostaja Mikaela Shiffrin, pred Emmo Aicher ima 117, pred Švicarko Camille Rast, ki nastopa v tehničnih disciplinah, pa 170 točk prednosti. Najvišje uvrščena Slovenka je prav Ilka Štuhec, po sobotnem smuku zaseda 26. mesto.

