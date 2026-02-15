'Lažje je napadati, kot braniti, Domen je bil v drugi seriji perfekten'

Slovenija še naprej potrjuje svoj status najboljše skakalne države na zemeljski obli. Domen Prevc je potrdil svojo vlogo favorita in z izjemnim skokom v drugi seriji pokoril konkurenco ter si tako prislužil svoje drugo zlato odličje na letošnji olimpijadi. Poleg izjemne tehnike je bila zopet očitna Slovenčeva železna volja, s pomočjo katere je nadoknadil relativno visok zaostanek iz prve serije, ki je znašal 7 točk.

Nekdanji smučarski skakalec, zdaj pa strokovni komentator, Jernej Damjan trdi, da je vedno lažje napadati prvo mesto, kot pa ga braniti, in del razloga za Prevčevo zmago pripisuje tudi psihološkim okoliščinam tekme: "Vsi vemo, da je v športu lažje napadati kot se braniti. V tem pogledu je bilo Domnu lažje kot Renu, saj ni imel ničesar za izgubiti. Če se postavim v njegove čevlje, vem, da je srebrna medalja že praktično moja, s perfektnim skokom pa bi lahko prišel celo do zlate. Če bi Japonec ponovil svoje delo iz prve serije, bi Domen ostal na drugem mestu. Pritiski olimpijskih iger so glavni razlog za številna presenečenja, ki smo jim bili priča."

Slovenskega veselja v Predazzu seveda ni bilo moč ustaviti. Kljub temu pa s svojimi predstavami ne moreta biti zadovoljna Timi Zajc in Anže Lanišek, slednji je tekmo končal na 30. mestu, Zajc pa si s slabim prvim skokom ni prislužil nastopa v drugi seriji in je bil na koncu 34. Skakalnica v Italiji je zelo specifična zaradi svojega naleta, prevelika želja po dolgem skoku lahko vodi tudi do slabših predstav, tako meni Damjan, ki opozarja na slabe rezultate skakalcev iz ostalih držav: "Timi se, z izjemo novoletne turneje, kjer je imel veliko smole, že celo sezono lovi. Zajc in Lanišek nista edina, ki sta razočarala, poglejte Stefana Krafta ali Mariusa Lindvika, vsi imajo težave. Vsi imajo težave z naletom zaradi grbine, ki jim otežuje delo. Prevelika želja lahko pomeni odličen rezultat, ali pa preveliko tveganje, ki vodi na nižja mesta od pričakovanih. Z gotovostjo pa trdim, da sta tako Lanišek kot Zajc dala vse od sebe."

Na Tirolskem bo uspeh svojega starejšega brata poskusila ponoviti Nika Prevc. Podobno kot Domen se tudi ona na tekmo odpravlja v vlogi glavne favoritinje, skupaj z bratom je že prišla do zlatega odličja na mešani ekipni tekmi, na mali skakalnici pa ji je uspelo priti do drugega mesta in srebrne kolajne. Kljub odličnemu izkupičku si najboljša skakalka na svetu seveda želi zlate medalje z individualne tekme. Damjan pa je zaradi specifičnih okoliščin olimpijskih iger previden s pričakovanji in napovedmi: "Načeloma nerad napovedujem veliko, kar se tiče smučarskih skokov, saj veliko tega ni odvisno od posameznika. V zakup moramo vzeti vremenske pogoje, ki pa so zelo nepredvidljivi. Nika je seveda sposobna zlate medalje in je trenutno najboljša na svetu, a na mali skakalnici ji žal ni uspelo. Stvari se lahko zelo hitro spremenijo."

