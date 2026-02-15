Naslovnica
Zimski športi

'Lažje je napadati, kot braniti, Domen je bil v drugi seriji perfekten'

Ljubljana, 15. 02. 2026 12.50 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Jernej Damjan

Domen Prevc je v soboto Sloveniji prinesel še drugo zlato odličje na letošnjih zimskih olimpijskih igrah. 26-letnik je po prvi seriji zaostajal za Japoncem Renom Nikaidom, ki pa ga je uspel premagati s sanjskim drugim skokom. Bratov uspeh bo na veliki skakalnici poskušala ponoviti Nika Prevc, ki si je na letošnji olimpijadi prislužila že zlato in srebrno kolajno.

Slovenija še naprej potrjuje svoj status najboljše skakalne države na zemeljski obli. Domen Prevc je potrdil svojo vlogo favorita in z izjemnim skokom v drugi seriji pokoril konkurenco ter si tako prislužil svoje drugo zlato odličje na letošnji olimpijadi. Poleg izjemne tehnike je bila zopet očitna Slovenčeva železna volja, s pomočjo katere je nadoknadil relativno visok zaostanek iz prve serije, ki je znašal 7 točk.

Nekdanji smučarski skakalec, zdaj pa strokovni komentator, Jernej Damjan trdi, da je vedno lažje napadati prvo mesto, kot pa ga braniti, in del razloga za Prevčevo zmago pripisuje tudi psihološkim okoliščinam tekme: "Vsi vemo, da je v športu lažje napadati kot se braniti. V tem pogledu je bilo Domnu lažje kot Renu, saj ni imel ničesar za izgubiti. Če se postavim v njegove čevlje, vem, da je srebrna medalja že praktično moja, s perfektnim skokom pa bi lahko prišel celo do zlate. Če bi Japonec ponovil svoje delo iz prve serije, bi Domen ostal na drugem mestu. Pritiski olimpijskih iger so glavni razlog za številna presenečenja, ki smo jim bili priča."

Slovenskega veselja v Predazzu seveda ni bilo moč ustaviti. Kljub temu pa s svojimi predstavami ne moreta biti zadovoljna Timi Zajc in Anže Lanišek, slednji je tekmo končal na 30. mestu, Zajc pa si s slabim prvim skokom ni prislužil nastopa v drugi seriji in je bil na koncu 34. Skakalnica v Italiji je zelo specifična zaradi svojega naleta, prevelika želja po dolgem skoku lahko vodi tudi do slabših predstav, tako meni Damjan, ki opozarja na slabe rezultate skakalcev iz ostalih držav: "Timi se, z izjemo novoletne turneje, kjer je imel veliko smole, že celo sezono lovi. Zajc in Lanišek nista edina, ki sta razočarala, poglejte Stefana Krafta ali Mariusa Lindvika, vsi imajo težave. Vsi imajo težave z naletom zaradi grbine, ki jim otežuje delo. Prevelika želja lahko pomeni odličen rezultat, ali pa preveliko tveganje, ki vodi na nižja mesta od pričakovanih. Z gotovostjo pa trdim, da sta tako Lanišek kot Zajc dala vse od sebe."

Na Tirolskem bo uspeh svojega starejšega brata poskusila ponoviti Nika Prevc. Podobno kot Domen se tudi ona na tekmo odpravlja v vlogi glavne favoritinje, skupaj z bratom je že prišla do zlatega odličja na mešani ekipni tekmi, na mali skakalnici pa ji je uspelo priti do drugega mesta in srebrne kolajne. Kljub odličnemu izkupičku si najboljša skakalka na svetu seveda želi zlate medalje z individualne tekme. Damjan pa je zaradi specifičnih okoliščin olimpijskih iger previden s pričakovanji in napovedmi: "Načeloma nerad napovedujem veliko, kar se tiče smučarskih skokov, saj veliko tega ni odvisno od posameznika. V zakup moramo vzeti vremenske pogoje, ki pa so zelo nepredvidljivi. Nika je seveda sposobna zlate medalje in je trenutno najboljša na svetu, a na mali skakalnici ji žal ni uspelo. Stvari se lahko zelo hitro spremenijo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na letošnji olimpijadi smo Damjana lahko spoznali tudi v vlogi strokovnega komentatorja. Na družbenih omrežjih sta zaokrožila dva videoposnetka, na katerih nekdanji smučarski skakalec med komentiranjem slavi zmago naših orlov. Mesto v kabini mu po njegovih besedah zelo ustreza: "Komentiranje mi omogoča, da ostajam v stiku s skoki. V čisto vsakem prenosu zelo uživam. Zaenkrat večino športnikov poznam osebno, upam, da mi bo to uspelo nadaljevati tudi v prihodnosti. Dodatno pripomorejo tudi naši skakalci z odličnimi uspehi. Sicer bi moral biti v prenosih nevtralen, a je to včasih lažje reči kot storiti. Na olimpijskih igrah je dovoljeno malce več pristranskosti, saj tekmujejo države, v svetovnem pokalu pa se skušam zadržati, čeprav velikokrat iz veselja skačem po komentirnici."

zoi 2026 jernej damjan domen prevc zlato odličje nika prevc

flojdi
15. 02. 2026 13.58
?zakaj neki me rahlo moti beseda pokoril.?a ni lepša : premagal.tut prešišal mi je nekak bolje..
suleol
15. 02. 2026 13.29
a faka pa ne mormo komentirat haha
medŠihtom
15. 02. 2026 13.22
nč naredu nikol. še otroka ne. komentator. ne strokovni komentator.
bibaleze
