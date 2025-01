Nika Prevc in Ema Klinec tokrat daleč od vrha

Kanadčanka Alexandria Loutitt (127 in 131 metrov, 266,4 točke) je zmagovalka tekme za svetovni pokal smučarskih skakalk v japonskem Sapporu. Druga je bila Avstrijka Lisa Eder (120 in 131 m, 253,7), tretja pa Norvežanka Eirin Maria Kvandal (125,6 in 129 m, 253,1). Na sedmem mestu je končala Ema Klinec (123 in 124 m, 242,9), Nika Prevc (124 in 121,5 m, 236,6) pa je osvojila enajsto mesto. Tretja Slovenka, Taja Bodlaj, se na 34. mestu ni uvrstila v finale. Katra Komar je na 49. mestu izpadla že v kvalifikacijah. V tem delu tekmovanja je tretje mesto zasedla Nika Prevc.