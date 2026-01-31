Naslovnica
Zimski športi

Le Gloria Kotnik in Tim Mastnak skozi kvalifikacije na Rogli

Rogla, 31. 01. 2026 11.12

Avtor:
M.J. STA
Gloria Kotnik

Deskarji na snegu se pred olimpijskimi igrami v Italiji danes na Rogli merijo še na zadnji tekmi svetovnega pokala pred odhodom v Livigno. Pred domačim občinstvom sta si od Slovencev izločilne boje zagotovila Gloria Kotnik in Tim Mastnak. Slednji je bil v kvalifikacijah 11., Kotnik pa 14.

Od treh slovenskih predstavnikov v moški konkurenci je napredoval le Tim Mastnak. Ta je postavil tretji najboljši čas na modri progi, vendar bil na rdeči šele 29. najhitrejši. Skupno je napredoval z 11. mestom z zaostankom 1,16 sekunde za zmagovalcem kvalifikacij Italijanom Rolandom Fischnallerjem.

Rok Marguč je zasedel 20. mesto z zaostankom 1,49 sekunde. Na modri progi je bil 17., na rdeči pa 23. Dobro je z rdečo progo opravil tudi Žan Košir, edini Slovenec z zmago na Rogli je bil sedmi najhitrejši, toda nastopa na modri progi nato ni dokončal.

Fischnaller, ki je doslej dvakrat zmagal na Rogli, je za 24 stotink sekunde ugnal Južnokorejca Sangho Leeja, tretji je bil še en predstavnik te azijske države Sangkyum Kim (+0,50).

Edina slovenska predstavnica Kotnik je z zaostankom 3,11 sekund zasedla 14. mesto. Na modri progi je bila 11. najboljša, na rdeči pa nekoliko slabša 22. Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Japonka Tsubaki Miki. Ta je za 0,49 sekunde ugnala Nemko Ramono Theresio Hofmeister ter za 0,83 sekunde Nizozemko Michelle Dekker in Italijanko Jasmin Coratti.

