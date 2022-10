Le še štiri ekipe brez poraza, Florida prekinila niz Philadelphie

V ligi NHL so popolne ostale le še štiri ekipi, Dallas Stars, Calgary Flames, St. Louis in Carolina Hurricanes. Philadelphia pa je po treh uspehih tokrat priznala premoč Floridi. Pri slednji se je z dvema goloma najbolj izkazal Carter Verhaeghe, zmago pa je domačinom zagotovil Rudolfs Balcers. Izkazal se je tudi vratar Sergej Bobrovski z 31 obrambami. Verhaeghe je sicer tudi na prvi domači tekmi v pretekli sezoni dosegel dva gola. "Upam, da bom ta trend nadaljeval. Kot ekipa pa ne igramo več tako na vse ali nič kot v prejšnjih sezonah, boljši smo v obrambi in to vpliva na igro v napadu. Vseeno menim, da bo boljša obramba pomembna predvsem v tesnih končnicah dvobojev," je dejal junak ob zmagi panterjev.

Prvaki minule sezone, hokejisti Colorada, so vpisali drugi poraz na četrti tekmi. Tokrat so osvojili točko, potem ko je za zmago gostov iz Winnipega po 31 sekundah podaljška zadel Neal Pionk. To je bil njegov drugi zadetek na tekmi. Connor Hellebuyck je med vratnicama gostujoče ekipe ustavil 30 strelov. Valeri Ničuškin je za Avalanche zadel še na četrti tekmi zapovrstjo, Mikko Rantanen pa je prispeval dva gola in podajo. So pa prvaki za vsaj tri mesece izgubili kapetana Gabriela Landeskoga, ki je moral zaradi poškodbe kolena na operacijo. Švedski napadalec v tem tekmovalnem obdobju ni stopil na led, izpustil pa je tudi zadnjih 23 tekem rednega dela minule sezone, preden se je vrnil za končnico in v njej dosegel 22 točk na 20 tekmah ob osvojitvi Stanleyjevega pokala.

Na edini preostali tekmi je St. Louis ugnal Seattle. V podaljšku je po 2:10 minute zadel Justin Faulk. Tudi zanj je bil to drugo zadetek na tekmi, preostala sta prispevala Jordan Kyrou in Brayden Schenn. Jordan Binnington je zbral 32 obramb.

Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings na delu v noči na petek pri Pittsburgh Penguins. Kralji bodo lovili četrto zaporedno zmago.



Izidi:

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 4:3

Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 3:4 (podaljšek)

Seattle Kraken - St. Louis Blues 3:4 (podaljšek)