Lea Einfalt in Nina Zadravec sta si priborili zasledovalno tekmo v Oberhofu

Marte Olsbu Roiselan je bila ena od treh tekmovalk, ki so današnjo tekmo opravile brez strelske napake in edina iz ženske biatlonske elite, s čimer je prišla do prepričljive zmage in več kot pol minute prednosti za nedeljsko tekmo. S 33,1 sekunde zaostanka in enim kazenskim krogom se ji je najbolj približala Nemka Denise Herrmann, Francozinja Julie Simon na tretjem mestu je zaostala 47,4 sekunde, četrtouvrščena Italijanka Dorothea Wierer pa že več kot minuto. Tudi ti tekmovalki sta morali po enkrat v kazenski krog. Wiererjeva je tudi poraženka današnjega dne, saj je bila po drugem streljanju še na tretjem mestu, v zadnjem krogu pa ji je Francozinja odvzela kar 23 sekund. Kljub vsemu je Italijanka prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala pred drugouvrščeno NorvežankoTiril Eckhoff povečala na 20 točk, saj je bila slednja na strelišču nenatančna dvakrat in osvojila peto mesto. Slovenkam je odlično kazalo po prvem streljanju, ko je bila Zadravčeva z ničlo 36. in napovedala boj za točke svetovnega pokala, dva zgrešena strela pa sta jo potisnila na 55. mesto. Od prve točke v karieri je bila oddaljena 36 sekund. Lea Einfalt je na obeh streljanjih pustila nepokrito po eno tarčo in bila od točk oddaljena 16 sekund.

Popolnoma se je na strelišču zalomilo Poloni Klemenčič, ki je zgrešila polovico od desetih strelov.



Izidi:

- ženske, 7,5 km:

1. Myrte Olsbu Roeiseland (Nor) 22:04,9/0

2. Denise Herrmann (Nem) + 33,1/1

3. Julia Simon (Fra) 47,4/1

4. Dorothea Wierer (Ita) 1:01,8/1

5. Tiril Eckhoff (Nor) 1:07,1/2

6. Paulina Fialkova (Slk) 1:09,1/1

...

45. Lea Einfalt (Slo) 2:57,6/2

55. Nina Zadravec (Slo) 3:18,2/2

90. Polona Klemenčič (Slo) 5:08,0/5



- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Dorothea Wierer (Ita) 347 točk

2. Tiril Eckhoff (Nor) 327

3. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 289

4. Julia Simon (Fra) 273

5. Justine Braisaz (Fra) 247

6. Denise Herrmann (Nem) 233