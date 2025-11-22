Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Led je prebit, skakalci samozavestno pričakujejo prvo posamično tekmo

Lillehammer, 22. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
0

Norveški Lillehammer gosti začetek sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Za uvod je mešana ekipna tekma postregla z zmago Japoncev, Slovenija v postavi Nika Prevc, Timi Zajc, Nika Vodan in Domen Prevc pa je bila druga pred Avstrijo. V soboto bosta na sporedu posamični tekmi v moški in ženski konkurenci.

Več videovsebin
  • Domen Prevc po prvi tekmi sezone
    00:21
    Domen Prevc po prvi tekmi sezone
  • Selektor moške reprezentance Robert Hrgota
    00:25
    Selektor moške reprezentance Robert Hrgota
  • Nika Vodan in ženski selektor Jurij tepeš po prvi tekmi sezone
    00:39
    Nika Vodan in ženski selektor Jurij tepeš po prvi tekmi sezone

"Lep začetek sezone. Obe Niki sta skakali zelo dobro, sploh s stopnjevanjem v drugi seriji. Šele danes smo opravili prve skoke na snegu. Lepo smo začeli sezono, jutri gremo dalje," je razplet petkove preizkušnje komentiral selektor ženske reprezentance Jurij Tepeš. Njegovi varovanki sta pokazali zavidljivo formo, Nika Prevc je bila celo najboljša posameznica tekme.

Zadovoljna pa je bila tudi Nika Vodan, ki je v prvi seriji pristala pri 125 metrih, v drugo pa je dodala še 2,5 metra. "Prva tekma je za nami in jaz sem najprej zelo vesela, da sem bila del ekipe. Vesela sem tudi, da se mi je uspelo zbrati in v finalu narediti boljši skok. Prvi je bil malo zamujen, to bom skušala nadoknaditi. Jutri grem sproščeno na posamično tekmo," je povedala po tekmi.

Slovenska četverica na prvi tekmi sezone
Slovenska četverica na prvi tekmi sezone FOTO: Profimedia

V moškem delu ekipe je Timi Zajc za nastop "premagal" Anžeta Laniška. "Zelo sem vesel, da mi je po težkem zadnjem obdobju uspelo izboljšati skoke in da na tekmi končno malo uživam," je bil zadovoljen s svojo formo.

Zelo pa si je oddahnil selektor moške reprezentance Robert Hrgota, saj si želi na vsak način izogniti katastrofalnemu štartu iz prejšnje sezone.

"Dober začetek, stopničke na tekmi mešanih ekip, kar je bil tudi cilj in želja. Predvsem pa je bila želja, da fanta na tekmi odskočita na svoji ravni. Bila sta blizu, morda še malo zakrčena, to je bila le uvodna tekma. Mislim, da lahko jutri mirno nadaljujemo s posamično tekmo," je povedal glavni trener.

Preberi še Slovenska mešana ekipa druga v Lillehammerju

Posamična tekma za ženske se bo danes začela ob poldan. Moški bodo prvo serijo začeli ob 16. uri, pred tem bodo na sporedu kvalifikacije.

smučarski skoki Lillehammer mešana ekipna tekma
Naslednji članek

Kralji na domačem ledu po podaljških klonili proti Bostonu

Naslednji članek

Zmaji po trdem boju do zmage v Beljaku

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363