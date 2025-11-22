Led je prebit, skakalci samozavestno pričakujejo prvo posamično tekmo

"Lep začetek sezone. Obe Niki sta skakali zelo dobro, sploh s stopnjevanjem v drugi seriji. Šele danes smo opravili prve skoke na snegu. Lepo smo začeli sezono, jutri gremo dalje," je razplet petkove preizkušnje komentiral selektor ženske reprezentance Jurij Tepeš. Njegovi varovanki sta pokazali zavidljivo formo, Nika Prevc je bila celo najboljša posameznica tekme.

Zadovoljna pa je bila tudi Nika Vodan, ki je v prvi seriji pristala pri 125 metrih, v drugo pa je dodala še 2,5 metra. "Prva tekma je za nami in jaz sem najprej zelo vesela, da sem bila del ekipe. Vesela sem tudi, da se mi je uspelo zbrati in v finalu narediti boljši skok. Prvi je bil malo zamujen, to bom skušala nadoknaditi. Jutri grem sproščeno na posamično tekmo," je povedala po tekmi.