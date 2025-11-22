Led je prebit, skakalci samozavestno pričakujejo prvo posamično tekmo

"Lep začetek sezone. Obe Niki sta skakali zelo dobro, sploh s stopnjevanjem v drugi seriji. Šele danes smo opravili prve skoke na snegu. Lepo smo začeli sezono, jutri gremo dalje," je razplet petkove preizkušnje komentiral selektor ženske reprezentance Jurij Tepeš. Njegovi varovanki sta pokazali zavidljivo formo, Nika Prevc je bila celo najboljša posameznica tekme.
Zadovoljna pa je bila tudi Nika Vodan, ki je v prvi seriji pristala pri 125 metrih, v drugo pa je dodala še 2,5 metra. "Prva tekma je za nami in jaz sem najprej zelo vesela, da sem bila del ekipe. Vesela sem tudi, da se mi je uspelo zbrati in v finalu narediti boljši skok. Prvi je bil malo zamujen, to bom skušala nadoknaditi. Jutri grem sproščeno na posamično tekmo," je povedala po tekmi.
V moškem delu ekipe je Timi Zajc za nastop "premagal" Anžeta Laniška. "Zelo sem vesel, da mi je po težkem zadnjem obdobju uspelo izboljšati skoke in da na tekmi končno malo uživam," je bil zadovoljen s svojo formo.
Zelo pa si je oddahnil selektor moške reprezentance Robert Hrgota, saj si želi na vsak način izogniti katastrofalnemu štartu iz prejšnje sezone.
"Dober začetek, stopničke na tekmi mešanih ekip, kar je bil tudi cilj in želja. Predvsem pa je bila želja, da fanta na tekmi odskočita na svoji ravni. Bila sta blizu, morda še malo zakrčena, to je bila le uvodna tekma. Mislim, da lahko jutri mirno nadaljujemo s posamično tekmo," je povedal glavni trener.
Posamična tekma za ženske se bo danes začela ob poldan. Moški bodo prvo serijo začeli ob 16. uri, pred tem bodo na sporedu kvalifikacije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.