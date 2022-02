Ledecka: V našem taboru ne omenjamo olimpijskih iger

"V Južni Koreji sem bila v superveleslalomu velikansko presenečenje. Presenetila nisem le javnosti, ampak tudi samo sebe. Da bi mi to uspelo še enkrat, bi bila še večja senzacija, ni pa nemogoče. Glede na letošnje rezultate v superveleslalomu v svetovnem pokalu nisem med favoritinjami, a poskušala bom še enkrat presenetiti. Tudi v deskanju imam dostojne tekmice, a je paralelnem veleslalomu kolajna vsekakor bližje," je izjavo za češke medije povzela francoska tiskovna agencija AFP. Kot pravi, poskuša igre vzeti kot nekaj vsakdanjega, saj si noče naprtiti dodatnega pritiska. "V našem taboru smo se dogovorili, da vsak, ki izreče besedno zvezo 'olimpijske igre', plača deset evrov. Olimpijske igre poskušamo dojeti kot običajno lokalno tekmo. Medijski zapisi pred igrami dobijo velike razsežnosti, javnost pa postane nora in nerealna. Vsi razmišljajo o kolajnah, sama pa imam drugačno mnenje," pravi Ester Ledecka. Čehinja še vedno obožuje vse, kar dela, razlika med dvema športoma zanjo ni velika. "Moje veselje je enako, če sem dobra v deskanju ali alpskem smučanju. Uživam v spuščanju po hribu navzdol na smučeh ali na deski. Pri dveh letih sem prvič stopila na smuči, pri petih na desko. Pridobila sem občutek za hitrost, to pa je pomembno v obeh športih. Na začetku sem se bolj posvetila deskanju in z njim zaslužila za smučanje," Ledecka noče razglabljati, kateri šport ji je ljubši. "Vem samo to, da je lahko sprememba, še posebej hitra, kakršna bo to tudi v Pekingu, zelo kruta. Včasih pozabim, ali stojim na deski ali na smučeh, zato ne reagiram, kot bi morala. Moja reakcija na smučeh je včasih taka, kot bi morala biti na deski, in obratno. Zato moram biti na progi še posebej zbrana," meni dvakratna olimpijska prvakinja iz Prage, ki se je nad zimskimi športi navdušila, potem ko je skupaj z bratom Jonasom, ki ji kreira oblačila, vsako leto hodila na počitnice v Špindlerův Mlýn.

V deskanju je doslej poleg olimpijskega zlata osvojila še dva naslova svetovne prvakinje, štirikrat je dobila globus za skupno zmago v svetovnem pokalu, v katerem ima sicer 20 posamičnih zmag. V alpskem smučanju je po zadnjih OI zmagala na dveh tekmah svetovnega pokala.