Legendarni Kasai se vrača v Sapporu

Skakalnica Okurayama v Sapporu je naslednje prizorišče svetovnega pokala olimpijske zime. Japonci kot gostitelji bodo imeli na otoku Hokaido pravico do nacionalne kvote skakalcev - na obeh tekmah s po desetimi skakalci.

Med izbranci je tudi neuklonljivi Noriaki Kasai, ki bo letos praznoval 54. rojstni dan. Po poročanju hokkaido-np.co.jp bodo na tekmovanju v Sapporu svojo formo preizkusili že omenjeni Kasai, japonska številka 1 Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Naoki Nakamura, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato, Keiichi Sato, Junshiro Kobayashi, Tomofumi Naito in Go Yamamoto. Za slednjega bo to debi v svetovnem pokalu.