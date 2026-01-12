Naslovnica
Zimski športi

Legendarni Kasai se vrača v Sapporu

Sapporo, 12. 01. 2026 13.22 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Noriaki Kasai

Legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai si je priboril mesto v japonski reprezentanci in bo konec tedna nastopil na domačem svetovnem pokalu v Sapporu, poročajo japonski mediji. Veteran skokov bo imel tako konec tedna novo priložnost za podiranje lastnih rekordov.

Skakalnica Okurayama v Sapporu je naslednje prizorišče svetovnega pokala olimpijske zime. Japonci kot gostitelji bodo imeli na otoku Hokaido pravico do nacionalne kvote skakalcev - na obeh tekmah s po desetimi skakalci.

Med izbranci je tudi neuklonljivi Noriaki Kasai, ki bo letos praznoval 54. rojstni dan. Po poročanju hokkaido-np.co.jp bodo na tekmovanju v Sapporu svojo formo preizkusili že omenjeni Kasai, japonska številka 1 Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Naoki Nakamura, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato, Keiichi Sato, Junshiro Kobayashi, Tomofumi Naito in Go Yamamoto. Za slednjega bo to debi v svetovnem pokalu.

Noriaki Kasai, legendarni japonski smučarski skakalec, se vrača na tekmi svetovnega pokala ta konec tedna v domačem Sapporu.
Noriaki Kasai, legendarni japonski smučarski skakalec, se vrača na tekmi svetovnega pokala ta konec tedna v domačem Sapporu.
FOTO: Miro Majcen

Na Japonsko bo po slabšem koncu tedna v poljskih Zakopanah odpotoval tudi najboljši skakalec to zimo Domen Prevc, nastop v deželi vzhajajočega sonca pa bo izpustil zmagovalec zadnje tekme Anže Lanišek.

Tridnevno tekmovanje v Aziji se bo konec tedna začelo s petkovim treningom in kvalifikacijami. V soboto in nedeljo sta predvideni posamični tekmi, po katerih se bodo končale tudi olimpijske kvalifikacije za letošnje igre v Predazzu.

smučarski skki japonska reprezentanca noriaki kasai svetovni pokal sapporo

Anejcc
12. 01. 2026 14.38
Ta pa je legenda. Vsa cast.
