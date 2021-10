Legendarni Ovečkin izvrstno odprl svojo 17. sezono v ligi NHL

Zimzeleni Aleksander Ovečkin je zadel že svoj 731. in 732. gol v ligi NHL, s čimer je za gol prehitel Kanadčana Marcela Dionneja in se zavihtel na peto mesto lestvice najboljših strelcev v severnoameriški ligi. Do Bretta Hulla na četrtem mestu mu manjka le še 9 golov, do vodilnega strelca, legendarnega Wayna Gretzkyja, pa še 162.

Poleg učinkovitega 36-letnega Moskovčana so gole dosegli še T. J. Oshie, Justin Schultz in Hendrix Lapierre, za Rangerje pa je edini zadetek prispeval Chris Kreider.