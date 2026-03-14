Zimski športi

Legendarni Pinturault sklenil izredno bogato kariero

Courchevel, 14. 03. 2026 18.54 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
S koncem sezone 2025/26 se od aktivnega smučanja poslavlja tudi najuspešnejši francoski smučar Alexis Pinturault. Novico je danes v Courchevelu potrdil skoraj 35-letni smučar, ki je dobil 34 tekem v svetovnem pokalu, leta 2021 pa tudi veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku.

Alexis Pinturault
FOTO: AP

"Prišel je pravi trenutek. Dolgo sem razmišljal o tem, predvsem po vrnitvi po poškodbi," je dejal Alexis Pinturault, eden najbolj vsestranskih smučarjev vseh časov, za naznanitev slovesa pa si je izbral prav Courchevel, kjer je odraščal in kjer živi njegova družina.

"Že ob vstopu v sezono sem vedel, da bo moja zadnja, a tega nisem želel sporočiti prekmalu," je še dejal smučar, ki je na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih skupaj osvojil kar 11 kolajn. V svetovnem pokalu je nazadnje zmagal marca 2021 v švicarskem Lenzerheideju.

Alexis Pinturault
V zadnjih letih se je Francoz ubadal s številnimi poškodbami. Ena hujših je bila poškodba križnih vezi januarja 2024, skoraj natančno leto kasneje je vnovič močno poškodoval koleno na tekmi v Kitzbühelu. Letos je tekmoval le še v veleslalomu.

