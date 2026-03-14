Legendarni Pinturault sklenil izredno bogato kariero

"Prišel je pravi trenutek. Dolgo sem razmišljal o tem, predvsem po vrnitvi po poškodbi," je dejal Alexis Pinturault, eden najbolj vsestranskih smučarjev vseh časov, za naznanitev slovesa pa si je izbral prav Courchevel, kjer je odraščal in kjer živi njegova družina.
"Že ob vstopu v sezono sem vedel, da bo moja zadnja, a tega nisem želel sporočiti prekmalu," je še dejal smučar, ki je na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih skupaj osvojil kar 11 kolajn. V svetovnem pokalu je nazadnje zmagal marca 2021 v švicarskem Lenzerheideju.
V zadnjih letih se je Francoz ubadal s številnimi poškodbami. Ena hujših je bila poškodba križnih vezi januarja 2024, skoraj natančno leto kasneje je vnovič močno poškodoval koleno na tekmi v Kitzbühelu. Letos je tekmoval le še v veleslalomu.
