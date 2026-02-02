Naslovnica
Zimski športi

Legendarni Tomba obžaluje, da se ni vrnil za domače olimpijske igre

Milano, 02. 02. 2026 14.03 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Alberto Tomba

Legendarni italijanski smučar Alberto Tomba je v nedavnem intervjuju za olimpijski informacijski servis izrazil obžalovanje, da se po upokojitvi ni vrnil za domače olimpijske igre v Torinu 2006. Kot je še ocenil, mu je na poti do številnih uspehov pomagal tudi sproščen karakter in odraščanje stran od gora.

59-letni Alberto Tomba je smuči na klin obesil po koncu sezone 1997/98, v karieri pa je na olimpijskih igrah ob dveh srebrnih osvojil tri zlate kolajne. Še danes pa velja za enega največjih smučarskih ikon Italije.

Tekmec številnih odličnih slovenskih smučarjev je leta 1988 med olimpijskimi igrami povzročil enega največjih trenutkov italijanskega zimskega športa. Tedaj so namreč na javni televiziji Rai za njegovo finalno vožnjo v kanadskem Calgaryju prekinili prenos največjega glasbenega festivala v Sanremu.

Alberto Tomba
Alberto Tomba
FOTO: AP

"Nikoli si nisem predstavljal, da bo sploh obstajala povezava med OI in glasbenim festivalom. Na srečo sem zmagal, saj me je takrat gledalo 20 milijonov rojakov," se zgodbe spominja Tomba.

V luči prihajajočih olimpijskih iger v Milanu in Cortini, ki se bodo uradno začele v petek, obžaluje, da se ni odločil za vrnitev na bele strmine za domače igre v Torinu pred 20 leti.

"Ne bom zanikal, da sem se nagibal k vrnitvi, ampak ko se enkrat upokojiš od smučanja, se je zelo težko vrniti. Leta 2002, ko so bile igre v Salt Lake Cityju, je bila moja glava drugje, prezgodaj je bilo, da bi se nostalgija vrnila, toda za igre v Torinu ... Da, obstaja nekaj obžalovanja," je priznal Tomba.

Alberto Tomba
Alberto Tomba
FOTO: AP

V nadaljevanju pogovora je dejal, da mu je odraščanje daleč od visokih gora pomagalo pri premagovanju pritiska in stresa. Rodil se je namreč v San Lazzaru di Savena blizu Bologne.

"Odraščal sem v mestu in morda zaradi tega bolje prenašal ves pritisk. Veliko sem se šalil, zafrkaval, da bi sprostil vzdušje," je razlagal dvakratni svetovni prvak in zmagovalec 50 tekem za svetovni pokal.

"Moja odprta osebnost mi je pomagala na velikih tekmovanjih. Pred olimpijskimi igrami so bili športniki, ki noč pred nastopom niso mogli spati. Osebnost mi je ob vseh treningih pomagala. Mnogi na tekmah nato niso znali nastopiti," je še dodal nekdanji italijanski as.

Preberi še Domen in Nika Prevc zastavonoši na odprtju ZOI

Že čez nekaj dni bo lahko priljubljeni Tomba svoje rojake spremljal na domačih olimpijskih igrah. Te se bodo začele v petek s slovesnim odprtjem, v nekaterih panogah pa bodo tekmovali že od srede. Igre bodo trajale do 22. februarja, nato pa sledijo še paraolimpijske igre.

alpsko smučanje olimpijske igre alberto tomba

FIS zavrnil pritožbo SZS

