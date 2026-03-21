Lena Repinc do izida kariere in nastopa v skupinskem startu

Lena Repinc je zelo dobro opravila že sprint, kjer je bila 17., uvod v današnjo tekmo pa ni obetal izida kariere, saj je tekmovalka iz Bohinja na prvem streljanju morala v kazenski krog in zdrsnila na 22. mesto. V nadaljevanju pa je bila 22-letna Slovenka nenatančna le še enkrat in počasi pridobivala in tudi v zadnjem krogu, kjer je prišlo do številnih menjav na progi, ni popustila in pridobila še eno mesto.

V ospredju se je odvijal boj med švedskima sestrama Elviro in Hanno Öberg ter trikratno olimpijsko prvakinjo, Francozinjo Julio Simon. Na prvem strelskem postanku je v igri za stopničke ostala še Italijanka Lisa Vittozi, ki pa je dvema zgrešenima streloma nato dodala še dva in zdrsnila po lestvici rezultatov.