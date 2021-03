Slovenci nastope na ekipni tekmi končali že na prvi oviri

Nastopilo je devet ekip, z izjemo edinega obračuna osmine finala, v katerem je Švedska s 3:1 ugnala Veliko Britanijo, pa je bil na vseh dvobojih izid 2:2, kar je posledica dejstva, da je bila ena proga spet precej hitrejša od druge. Slovenija v tej disciplini nima nikakršnih uspehov, na vseh 23 tekmah v zgodovini je le enkrat dobila kakšen dvoboj. Tokrat je nastopila v postavi, ki naj bi bila za to vrsto tekme najmočnejša, a je morala že v uvodnem dvoboju priznati premoč Avstriji. "Smo razočarani, sigurno, ker po kvaliteti smo imeli možnost, da zmagamo. Odločale so malenkosti, sigurno bi vsak od nas lahko našel še kakšno stotinko, a nimamo si kaj očitati, dali smo vse od sebe. Upam, da bomo naslednjič izkoristili našo kvaliteto. Sigurno pa to tudi pomeni, da sem za veleslalom začutil nekaj tekmovalnega adrenalina, malo sem videl progo in mislim, da mi je tudi to koristilo za jutri,"je bil v izjavi za spletno stran SZS razočaran Žan Kranjec.

V posamičnih dvobojih jeAndreja Slokar izgubila s Franzisko Gritsch, Štefan Hadalin je premagalAdriana Pertla, Tina Robnik paKatarino Huber. Odločal je obračun medFabiom Gstreinomin Žanom Kranjcem, ki ga je dobil Avstrijec, hkrati pa je bil na hitrejši, modri progi še dovolj hiter, da je kljub izenačenem izidu v zmagah svojo ekipo z dvema stotinkama prednosti popeljal v polfinale. "Za nastope v naprej mi tekma nič kaj dosti ne pomeni. Lepo bi bilo, da bi šli naprej in pokazali vse kar znamo. Sem razočarana, saj vem, da hitro smučam, a vedno naredim kakšno neumno. Edina stvar, ki je na 'paralelcu' ne smeš narediti je, da se zabiješ v vrata in jaz sem naredila ravno to. Podlaga je super, danes sem se zapeljala po progi, kjer bo slalom in izgleda res vrhunsko. Upam, da bo tudi jutri sonce, da bo že malo kičasto,"je po nastopu za uradno spletno stran SZS dejala Andreja Slokar.

Tam je potem Avstrija izgubila proti Nemčiji, v ponovitvi finala s svetovnega prvenstva pa je Norveška ugnala Švedsko.