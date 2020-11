Letos vse podrejeno SP, glavno orožje bo Lampičeva

Nejc Brodar je že na poti na Finsko, kamor bodo v četrtek potovali še Anamarija Lampič, Eva Urevc, Janez Lampič in Luka Markun, pred odhodom pa je v sredo javnosti predstavili svoje načrte.

"Anamarija Lampič je bila na pripravah, ki jih je kot vedno v zadnjem obdobju opravila po svojem programu, kar nekaj časa na treningih z našo ekipo, le poleti je vadila bolj sama," je za STA dejal Brodar. "Videl sem, da je obdržala visoko raven forme iz prejšnje sezone. Lani je prvo tekmo svetovnega pokala končala na robu deseterice in mislim, da je najmanj tega sposobna tudi konec meseca. Ko si enkrat tako visoko, kot je ona, je jasno, da imaš tudi cilje visoko postavljene,"je nadaljeval.

Vse v znamenju Oberstdorfa

Lampičeva, ki so ji uspehi v svetovnem pokalu letos prinesli tudi kipec bloškega smučarja, je kot najboljša Slovenka minulo sezono svetovnega pokala, ki se je zaradi koronavirusne pandemije končala predčasno, v sprintu pristala na tretjem mestu, skupno pa je bila v svetovnem pokalu dvanajsta. V sezoni, ki prihaja, bo osrednji dogodek potekal v nemškem Oberstdorfu, kjer bo med 23. februarjem in 7. marcem 2021 potekalo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju.

"Temu tekmovanju bo podrejena tudi sezona, a si bomo obenem prizadevali tudi za čim boljše uvrstitve na tekmah svetovnega pokala. Lampičeva in Urevčeva sta naši močni orožji v ekipnem sprintu, če bo zdravje šlo na roke in tudi priprava smuči, potem se lahko potegujeta za najvišja mesta. S tako miselnostjo bomo potovali tudi na tekme svetovnega pokala," je izpostavil Brodar.

Kljub temu je dodal, da je prav Urevčeva največja neznanka v ekipi, saj se vrača po poškodbi: "Treningi kažejo na zelo dobro formo, tudi zdravje je takšno, kot je treba. Ni imela izostankov na treningih zaradi bolezni. Bo pa potrebovala tekmovalni ritem, da pride povsem nazaj. Zanjo velja, da lahko pride v finale v sprintu proste tehnike, sicer pa lahko redno osvaja tudi točke pokala."

Daljši premor za Šimenca

Najboljši slovenski tekač na smučeh Miha Šimencima že dlje časa težave s poškodbo hrbta, zato je dolgo vadil po prilagojenem programu.

"Šimenc je moral nato na operacijo diskus hernije, kar zahteva rehabilitacijo in zato daljši premor. Sanacija poškodbe je zanj glavni cilj. Markun si je po dobrih predstavah v minuli zimi zagotovil nastop v svetovnem pokalu, prvič bo v njem tekmoval ves čas. Lampič je povečal količino treninga, na to se je dobro odzval in lahko bi bil stalno med dobitniki točk v sprintu," je navedel Brodar.

Lani je na SP Seefeldu v Avstriji Lampičeva srebro v ekipnem sprintu osvojila s Katjo Višnar, ki pa je tako kot Vesna Fabjan, bronasta na olimpijskih igrah v Sočiju 2014, poleti končala kariero.

'Za vrhunske izide se nam ni treba bati'

Anamarija Lampič je že v prejšnji sezoni vrzel zapolnila in se nam ni treba bati za vrhunske izide tudi naprej. Je tudi res, da je bil generacijski preskok pričakovan in tako na treningih ni novosti ali presenečenj, konkurenca je dobra, največ težav pri menjavi generacij in gradnji ekipe za domače SP leta 2023 v Planici imamo ta čas zaradi denarja," je izpostavil Brodar.

Zagotovil je, da so napravili tak program, da se upad sredstev ne pozna pri najboljših tekmovalcih, ki so jim skušali omogočiti kar najboljšo vadbo.

"Pred tremi leti je imela reprezentanca 270.000 evrov za sezono, potem okrog 200.000 in 180.000, za naslednjo pa imamo zaradi minusa v blagajni tekov 167.000 evrov. To kaže, v kakšnem položaju smo, in na sponzorskem delu bo treba še kaj narediti, rezultate smo imeli tudi v zadnjih sezonah," je povedal Brodar.

Okrnjen program najbolj škodoval mladinskemu pogonu

Dejal je, da so krizo najbolj občutili mlajši tekmovalci, ki niso člani prve ekipe: "Program je bil okrnjen, delujemo na minimalnih možnih stroških. Za mlajše kategorije ta čas težko sodim, kje so in kako so posamezniki pripravljeni, bodo pa gotovo dobili priložnost, če bo kdo pokazal, da se lahko enakovredno meri v svetovnem pokalu, da dobi možnost nabiranja izkušenj že v tej sezoni. Računam tudi na boljše finance v naslednji sezoni, da bi lahko razmišljali o boljšem sodelovanju med posamezniki selekcijami in pravi gradnji ekipe za domače prvenstvo 2023."

Na prvo tekmo prihajajoče sezone bo odpotovala četverica slovenskih tekmovalcev, v Ruki je predviden tridnevni program.

"Ženski del ekipe ima, jasno, večje cilje, predvsem v sprintih, čaka jih tudi kašna tekma na razdalji, kar ne bo škodilo niti Lampiču, četudi je sprinter. Janez je obenem na prejšnjih tekmah v Ruki osvojil točke pokala, kar je tudi tokrat njegov prvi cilj, je pa čas, da lahko pokaže kaj več tudi v izločilnih bojih. Pri Markunu pa računamo na kakšno uvrstitev med trideseterico," je sklenil Brodar.

Soočiti se je moral tudi z zamenjavo v servisni ekipi. Stefan Lichon je odšel v slovaško reprezentanco, v slovenski ostajata Italijanka Valentina Vuerich in Slovak Martin Bialek, da bi bili v prvi ekipi trije serviserji, pa je iz druge prišel še Matic Slabe.