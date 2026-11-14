Slokar po 597 dneh znova slalomirala, a vrnitev končala z odstopom

Nazadnje je v tej disciplini nastopila 27. marca 2025 v Sun Valleyju, kjer je osvojila tretje mesto. Od takrat je minilo natanko 597 dni. V svetovnem pokalu pa je tekmovala prvič po 385 dneh, saj je bil njen zadnji nastop pred premorom veleslalom v Söldnu 25. oktobra lani.

Dolgo pričakovana vrnitev Andreje Slokar v slalomsko karavano je sprva obetala precej več. 29-letnica se je na progo podala s startno številko 13 in imela na polovici šesti vmesni čas. Nato je pred vstopom v strmino v desnem zavoju zdrsnila in svoj prvi slalomski nastop po več kot letu in pol končala brez uvrstitve.

Povratek je sledil dolgemu okrevanju po poškodbi kolena, zato zmagovalka dveh tekem svetovnega pokala že pred odhodom na Finsko ni napovedovala napada na najvišja mesta.

Zmage se je veselila Nemka Emma Aicher, na stopničkah pa sta se ji pridružili Albanka Lara Colturi in Avstrijka Katharina Truppe. Tretja po prvi seriji, Hrvatica Zrinka Ljutić, je na koncu zasedla četrto mesto.

Za 23-letno Aicher je to šesta zmaga v svetovnem pokalu, prva v slalomu. Pred tem je petkrat zmagala v hitrih disciplinah, v smuku in superveleslalomu.

Neja Dvornik je po prvi seriji zasedala 15. mesto, z manjšo napako v drugi vožnji pa je padla na 17. mesto. Slovensko peterico v Leviju so dopolnile Nika Tomšič, Caterina Sinigoi in Anja Oplotnik, vse tri pa so ostale brez finalne vožnje.

Uvodni slalom sezone je potekal brez Mikaele Shiffrin. Američanka, ki je v prejšnji sezoni dobila devet od desetih slalomov svetovnega pokala, se je odločila izpustiti uvodni preizkušnji v tej disciplini.