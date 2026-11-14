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Zimski športi

Slokar po 597 dneh znova slalomirala, a vrnitev končala z odstopom

Levi, 14. 11. 2026 13.58 pred 26 minutami 2 min branja 4

Avtor:
S.V.
Andreja Slokar

Andreja Slokar je po 597 dneh znova nastopila na slalomu svetovnega pokala, vendar se je njena vrnitev v Leviju končala že sredi prvega dela. Ajdovka je po spodbudnem začetku odstopila. Neja Dvornik je končala na 17. mestu, do zmage pa je prišla Nemka Emma Aicher.

Dolgo pričakovana vrnitev Andreje Slokar v slalomsko karavano je sprva obetala precej več. 29-letnica se je na progo podala s startno številko 13 in imela na polovici šesti vmesni čas. Nato je pred vstopom v strmino v desnem zavoju zdrsnila in svoj prvi slalomski nastop po več kot letu in pol končala brez uvrstitve.

Nazadnje je v tej disciplini nastopila 27. marca 2025 v Sun Valleyju, kjer je osvojila tretje mesto. Od takrat je minilo natanko 597 dni. V svetovnem pokalu pa je tekmovala prvič po 385 dneh, saj je bil njen zadnji nastop pred premorom veleslalom v Söldnu 25. oktobra lani.

Andreja Slokar
Andreja Slokar
FOTO: Profimedia

Povratek je sledil dolgemu okrevanju po poškodbi kolena, zato zmagovalka dveh tekem svetovnega pokala že pred odhodom na Finsko ni napovedovala napada na najvišja mesta.

Zmage se je veselila Nemka Emma Aicher, na stopničkah pa sta se ji pridružili Albanka Lara Colturi in Avstrijka Katharina Truppe. Tretja po prvi seriji, Hrvatica Zrinka Ljutić, je na koncu zasedla četrto mesto.

Za 23-letno Aicher je to šesta zmaga v svetovnem pokalu, prva v slalomu. Pred tem je petkrat zmagala v hitrih disciplinah, v smuku in superveleslalomu.

Neja Dvornik je po prvi seriji zasedala 15. mesto, z manjšo napako v drugi vožnji pa je padla na 17. mesto. Slovensko peterico v Leviju so dopolnile Nika Tomšič, Caterina Sinigoi in Anja Oplotnik, vse tri pa so ostale brez finalne vožnje.

Uvodni slalom sezone je potekal brez Mikaele Shiffrin. Američanka, ki je v prejšnji sezoni dobila devet od desetih slalomov svetovnega pokala, se je odločila izpustiti uvodni preizkušnji v tej disciplini.

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KOMENTARJI4

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Primož Rus
14. 11. 2026 14.24
HRVATJE SO V SMUČARIJI UPRAVIČENO MNOGO BOLJŠI od nas.....Tam,ko se sezona konča,JE MESEC UŽIVANJA,nato trdi treningi.....Pr nas pa se UŽIVANJE PODALJŠA NA DOOOOLGO,hard treninga pa ni !!!
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0 0
Kriss slo
14. 11. 2026 13.14
Uf dolga zima bo za mnogo hrvaskih ljubosumnezev..spet kot sem napovedal ..ko ste ljuticevo ze odpisali..po tezki zimi pa dolge kolone in rekordi..a boste preziveli..kako ste se smejckal na 7:0..ko ze upate da je z njimi konec vas zmeraj razicarajo..sicer ne vem kaj se mi z njimi sploh primerjamo ,ker so za nas vesolje v vecini
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-2
0 2
Pinokio
14. 11. 2026 12.48
Zelo dobro je zastavila tekmo, na žalost je bil nato odstop. Sicer bo še veliko priložnosti, pokazala je, da ji bo šlo dobro na naslednjih tekmah. Je pa enostavno kritizirati, težje pa tekmovati.
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+1
1 0
Šumsko voče
14. 11. 2026 12.33
Je bilo kaj druga za pričakovat od eksoticne smučarke
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-2
0 2
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