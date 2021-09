Liga NHL pričakuje, da bo cepljenih 98 odstotkov igralcev

"Želimo si, da bi bili vsi igralci v celoti cepljeni, čeprav izkušnje iz zadnjih mesecev seveda kažejo, da cepljenje ne nudi 100-odstotne zaščite proti koronavirusni okužbi," je za The Athletic dejal Bill Daly in dodal, da cepljenje "zagotovo povečuje varnost vseh sodelujočih". Tako kot vse druge ameriške profesionalne lige tudi liga NHL od igralcev ni zahtevala obveznega cepljenja, vendar pa je vodstvo lige izdalo posebna pravila za cepljene in necepljene igralce. Necepljene hokejiste lahko klubi zaradi okužbe suspendirajo in jim obenem tudi ne plačajo za vse tekme, ki jih bodo morali izpustiti. Medtem pa bodo okužbo cepljenih igralcev obravnavali kot hokejsko poškodbo.