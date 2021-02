Ligety bo po SP končal kariero

"Nastop na veleslalomu v Cortini na SP bo moj zadnji. Temu športu sem dal vse, kar sem lahko, in hvaležen sem za vse, kar mi je smučanje vrnilo. Obožujem ta šport in v svetovnem pokalu sem v vseh 17 letih neznansko užival. Dosegel sem vse, kar sem si v otroštvu zadal, zdaj pa je čas, da se posvetim družini," je med drugim zapisalTed Ligety. V karieri je osvojil dve zlati olimpijski kolajni v Torinu (2006) in Sočiju (2014) v veleslalomu, petkrat pa je bil tudi svetovni prvak, od tega trikrat v veleslalomu ter po enkrat v superveleslalomu in kombinaciji. Najuspešnejše je bilo zanj SP v Schladmingu, kjer je bil zlat v treh disciplinah. Svetovni prvak v veleslalomu je nazadnje postal leta 2015 v domačem Beaver Creeku. Ligety ima še dve bronasti kolajni s SP, v Mariboru leta 2004 pa je postal še mladinski svetovni podprvak v slalomu. V svetovnem pokalu je dosegel 25 zmag, od tega 24 v veleslalomu in eno v slalomu, 52-krat pa je stal na stopničkah. Petkrat je osvojil mali kristalni globus kot najboljši v veleslalomski razvrstitvi. "Pogrešal bom vzhičenje na tekmovanjih in vse prijetne odnose, ki sem jih ustvaril skozi leta s trenerji, kolegi v reprezentanci, tekmeci in drugimi," je še zapisal 36-letnik iz Salt Lake Cityja.

V tej sezoni svetovnega pokala je dvakrat osvojil točke, na preostalih štirih tekmah pa je ostal brez uvrstitve.