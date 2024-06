Lili Lapanja zelena luč za Slovenijo

Lila Lapanja je namreč hčerka nekdanjega slovenskega alpskega smučarja Vojka Lapanja. Ta se je iz domačega Tržiča v ZDA preselil kot študent, nato pa si ob jezeru Tahoe v Sierri Nevadi z Američanko Margaret Beiser ustvaril družino. Po dobrih izidih v mlajših kategorijah se je Lila Lapanja uvrstila tudi v ameriško člansko reprezentanco v alpskem smučanju in se v karieri štirikrat prebila do točk svetovnega pokala, štirikrat je slavila zmago v slalomskem seštevku severnoameriškega pokala in se veselila štirih naslovov ameriške prvakinje.