Lindsey še vedno zaljubljena v bele strmine: tokrat preizkusila balet na smučeh

"Škoda, da balet na smučeh ni več olimpijski šport. Hvala vseeno za učno urico," je na twitterju zapisala Lindsey Vonnin zraven pripela video, v katerem prikazuje vso svoje znanje na smučeh. Balet na smučeh je bil sicer izjemno popularen v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja in bil na zimskih olimpijskih igra v Calgaryju (1988) in Albertvillu (1992) na preizkusnem programu, a za medalje se športniki nikoli niso borili. Po letu 2000 je šport skoraj povsem umrl in tudi ni več pod okriljem mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in mednarodne smučarske zveze (FIS). Morda pa bo s tem, ko je Lindsey preizkusila to panogo, ta šport ponovno oživel.