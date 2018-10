Lindsey Vonn bo le še eno sezono 'poplesavala' med smučarskimi količki

V pogovoru za ameriško TV postajo NBC Sports je Lindsey Vonn naposled potrdila dolgo pričakovano novico o smučarski upokojitvi, ki je že lep čas visela v zraku. Izvrstna 34-letna ameriška alpska smučarka je imela namreč v zadnjih letih obilico težav s poškodbami, zato je njena odločitev o koncu kariere po tekmovalni sezoni 2018/19 pričakovana. Vonnova je nosilka štirih velikih kristalnih globusov za zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala (2007/08, 2008/09, 2009/10 in 2011/12) in treh kolajn z zimskih olimpijskih iger v kanadskem Vancouvru oziroma južnokorejskem Pjongčangu. Čeprav je v svetovnem pokalu doslej zbrala neverjetnih 82 zmag, pa ji do rekorda, ki si ga še vedno lasti legendarni Šved Ingemar Stenmark , manjkajo še štiri.

Ponosno in z dvignjeno glavo

"Po telesni plati sem prišla do točke, ko ne bi imelo nikakršnega smisla vztrajati naprej. V svoji karieri sem dosegla veliko odmevnih zmag, osvojila veliko število točk in lovorik, kolajn z največjih tekmovanj ... Tudi če mi v novi sezoni ne uspe preseči rekorda Ingemarja Stenmarka, sem z doslej doseženim zelo zadovoljna. Prihajajočo sezono bom v vsakem primeru končala ponosno in z dvignjeno glavo," je v pogovoru med drugim dejala najboljša alpska smučarka vseh časov Lindsey Vonn.