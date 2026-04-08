Lindsey Vonn o svoji novi vrnitvi: 'Na veliko razočaranje moje družine, da'

New York, 08. 04. 2026 08.06 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
STA
Lindsey Vonn znova trenira

Ameriško zvezdnico alpskega smučanja Lindsey Vonn po hudem padcu februarja na zimskih olimpijskih igrah v Cortini čaka še dolgo okrevanje. Kot je dejala 41-letna smučarka v pogovoru za NBC, pa si še ne želi zapreti vrat za morebitno novo vrnitev.

Lindsey Vonn kljub grozljivemu padcu, v katerem je utrpela hude poškodbe kolena in spodnjega dela noge, še vedno omenja možnost vrnitve k tekmovalnemu smučanju. Ameriška zvezdnica je po padcu prestala številne operacije, v svojih objavah na družbenih omrežjih, s katerimi dokumentira pot okrevanja, smučarka pripisuje zasluge impresivnemu delu svoje zdravniške ekipe pri "reševanju" njene noge, pri čemer je poudarila, da je bila ena od možnosti tudi amputacija.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

Vonn je v pogovoru za NBC povedala, da bi kljub katastrofalnemu koncu olimpijskih iger in morebitnemu koncu kariere "vse vnovič ponovila". "Bila sem močna ne glede na starost in bila sem dobro pripravljena," je dejala. "Naredila sem majhno napako in to je cena, ki sem jo plačala, a če bi imela še eno priložnost, bi takoj vse ponovila. Čeprav mi je trenutno težko in je bilo nekaj zelo, zelo slabih trenutkov, ničesar ne obžalujem." Američanka, ki je leta 2019 enkrat že končala tekmovalno pot,je še povedala, da se je v prejšnji sezoni sicer zelo zabavala.

Preberi še Lindsey Vonn o pokojni mami: Želim si, da bi lahko bila letos z menoj

"Nikoli nisem dobila poslovilne tekme," je pojasnila olimpijska prvakinja in zmagovalka 84 tekem svetovnega pokala. "To pušča vrata nekoliko odprta. Morda bom opravila še eno tekmo, da se poslovim, ali pa bom morda spet tekmovala. Morda bi bilo zabavno opraviti še eno tekmo. Bomo videli." Na neposredno vprašanje, ali razmišlja o tekmovalni vrnitvi, je Vonn, ki se je leta 2024 vrnila v svetovni pokal, odgovorila: "Mislim, na veliko razočaranje moje družine, da."

V Italiji ni imela sanjske olimpijske izkušnje in zdaj se med rehabilitacijo počuti zelo osamljeno. "Moram iti ven, biti v javnosti in živeti življenje. To mi bo dalo drugačno perspektivo," je še poudarila Vonn. Trenutno ne more povedati, kaj ji prinaša prihodnost, ker se preprosto še ne more osredotočiti nanjo.

Nashville začasno izrinil Los Angeles Kings iz končnice

Zmaji po trdem boju na peti tekmi končali sezono

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GOYIM
08. 04. 2026 09.57
noče se sprijaznit da je mičkeno prestara že..... jbg
Beuelin
08. 04. 2026 09.55
Ta ego, ki jih ima v pasti je res nesimpatičen. Kot neki ostareli glasbeniki, ki niso začutili kdaj je čas za umik vase. Mogoče se motim in moto, da je treba znati pravočasno obupati ni za vse primeren.
setisfekšn
08. 04. 2026 09.46
Taka neverjetna zagnanost in mogočna želja do smučanja ki jo ima lindsey je neverjetna lahko bi rekel nadčloveška zatorej prav njej želim da bi imela zdrave noge kot pred smučanjem,da si ji uresnicijo te neverjetne želje
Koronavirusovec
08. 04. 2026 09.50
marsikater belec ima željo biti najhitrejši šprinter na svetu in mu tega nikoli ne uspe, ker so črnci za šprint telesno superiorni belcem, prav tako pa pri njenih letih in še te poškodbi ne bo mogla biti superiorna mlajšim tekmovalkam
Koronavirusovec
08. 04. 2026 09.41
pri njej ni bila nikoli možnost amputacija ob vsem tem denarju, za ljudi brez denarja bi bila to verjetno edina možnost
Stajerc22
08. 04. 2026 09.39
to je borba ne pa nasa ilka
Aijn Prenn
08. 04. 2026 09.23
Marsikdo bi rad pokomentiral uno, ki je bila v kmetiji, zakaj ne omogočite komentarjev??
Kviz
08. 04. 2026 09.20
Končno ena zrela tekmovalka, ki zna skupaj spraviti vsaj celi stavek.
August Landmesser
08. 04. 2026 09.18
pametno...počne to v čemer uživa sama in ne v tem, kar želi druzina in okolje ...in tako je prav.
Aijn Prenn
08. 04. 2026 09.22
Pol, ko bo na vozičku ali na cevkah, zna biti, da bo družino in okolico precej bolj upoštevala.
Stajerc22
08. 04. 2026 09.38
a bo ona a ali bos ti?
Slash
08. 04. 2026 09.08
Lindseyrator !
Aijn Prenn
08. 04. 2026 09.07
Tomaž Humar No.2
bibaleze
Portal
Zvezdnica ne skriva: dojim skoraj triletno hčerko
Starši opozarjajo: to se zgodi, ko dobiš otroka
Starši opozarjajo: to se zgodi, ko dobiš otroka
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Portal
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka zanimiva novica, strelci bodo optimistični
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka zanimiva novica, strelci bodo optimistični
Posvetlila svoje lase in napovedala trend za letošnjo pomlad
Posvetlila svoje lase in napovedala trend za letošnjo pomlad
Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad
Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
Portal
Vaš sanjski dom za evro ali draga nočna mora? Razkrivamo resnico
INR: Davčno ugodno investiranje za prihodnost
INR: Davčno ugodno investiranje za prihodnost
Plače v Dalmaciji: natakarji lahko zaslužijo 1.500 evrov in več
Plače v Dalmaciji: natakarji lahko zaslužijo 1.500 evrov in več
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
moskisvet
Portal
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
voyo
Portal
Komar
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
