Lindsey Vonn po 2565 dneh znova na zmagovalnem odru: leta so samo številka

Lindsey Vonn se je leta 2019 po 82 zmagah v svetovnem pokalu, dveh naslovih svetovne prvakinje in treh olimpijskih medaljah in upokojila od profesionalnega smučanja. A lani je opravila menjavo kolena, ki je bil eden izmed večjih razlogov, da je pred šestimi leti sklenila kariero in se nato vrnila v smučarsko karavano. Povratek pa je na zadnjem superveleslalomu v sezoni obeležila s srebrno medaljo, ki je iz nje izvlekla čustven odziv. "Leta so samo številka. Če se dobro počutite, če ste še vedno psihično zagnani in trdo delate, lahko dosežete vse, kar si zamislite," je takoj po prihodu v cilj povedala čustev polna Vonnova in o vse prej kot lahkemu povratku med smučarsko elito dodala: "Bilo je težko, a sedaj se zelo dobro se počutim, ko lahko rečem, da mi je uspelo, da še vedno zmorem."

Ne le, da se je želela dokazati sama sebi, motivirali so jo tudi dvomljivci, ki so ji očitali, da se je zaman vrnila na bele strmine: "Včasih me negativni glasovi spodbujajo bolj kot pozitivni. Vse to uporabljam kot gorivo, ki me je letos gnalo skozi težke čase. Vedela sem, da mi lahko uspe. Ko sem prečkala ciljno črto, je bilo veliko olajšanje, da mi je uspelo in da sem utišala toliko negativnih glasov, ki so me obkrožali, zdi se mi, da že vso sezono. To je bil lep zaključek sezone."

To je bila za Vonnovo prva uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu po 15. marcu 2018, ko je bila tretja na superveleslalomu v Areju na Švedskem. Leto pozneje je na svetovnem prvenstvu v istem kraju osvojila še bronasto medaljo v smuku, nato pa je zaradi poškodovanega kolena za več kot pet let prekinila kariero. A z novim kolenom iz titana je dobila tudi nov zagon za nadaljevanje smučarske kariere. "Še naprej dokazujem, da je vse mogoče. V svojem življenju sem bila osebno tolikokrat poražena, fizično, psihično, premagana, a sem se vedno znova pobrala. Ni vedno lahko. V resnici je to zelo trdo delo. Ampak to je tisto, kar je potrebno, postaviti eno nogo pred drugo in prebroditi težke dni. Ko postavljaš eno nogo pred drugo, te to pripelje do točke, kot je današnja," je po drugem mestu v Sun Valleyu še povedala 40-letnica.

To so bile za Američanko 138. stopničke na njenem 408. štartu v svetovnem pokalu. S tem se je po številu nastopov alpskih smučark v svetovnem pokalu izenačila z Avstrijko Renate Götschl. Ob lepem uspehu pa so ji čestitali številni znani športniki, tudi sedemkratni prvak Formule 1 Lewis Hamilton.

Naslednja tekma ženskega svetovnega pokala v smučanju bo na sporedu v torek, ko bo na vrsti zadnji ženski veleslalom v sezoni. A za Vonnovo je prve sezona po povratku že končana. "Na zadnji tekmi sezone sem dobesedno dala vse svoje moči. V cilju sem komaj dihala, morda zato, ker sem toliko jokala. Bila je odlična dirka in vesela sem, da se je tako razpletla," je še dodala Vonnova.

