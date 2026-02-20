Lindsey Vonn pod nožem 6 ur, Američanka ostaja v bolnišnici

Lindsey Vonn je kljub odstopu požela največ pozornosti na letošnjih zimskih olimpijskih igrah. Njen grozovit padec, ob katerem je občinstvu zastal dih, je ena največjih zgodb te olimpijade. Po obsežni zdravstveni obravnavi v Italiji je bila Američanka z zasebnim letalom transportirana v ZDA, kjer nadaljuje z obiski bolnišnic.

Nazadnje je bila v svoji domovini pod nožem kar 6 ur, kirurg pa je v njeno koleno vstavil več železnih vijakov in opornic, ki bodo Američanki pomagali pri rehabilitaciji. "Zadnja operacija je bila uspešna. Počasi sicer okrevam, a je še vedno prisotna močna bolečina. Prav zaradi tega bom morala še nekaj časa ostati v bolnišnici. V mojem kolenu je polno železja, rada bi se zahvalila kirurgu, ki me je operiral," je sporočila Vonn.