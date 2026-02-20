Naslovnica
Zimski športi

Lindsey Vonn pod nožem 6 ur, Američanka ostaja v bolnišnici

20. 02. 2026 19.33 pred 40 minutami 1 min branja 7

Avtor:
Lu.M
Lindsey Vonn pred operacijo

Saga o zdravstvenem stanju Lindsey Vonn se nadaljuje. Ameriška smučarka je v domovini prestala že kar pet operacij po njenem grozovitem padcu na olimpijskem smuku v Cortini. 41-letnica je bila pod nožem 6 ur, njeno koleno je bilo "sestavljeno na novo", zaradi resnosti poškodbe pa bolnišnice še ni zapustila.

Koleno Lindsey Vonn
Koleno Lindsey Vonn
FOTO: X

Lindsey Vonn je kljub odstopu požela največ pozornosti na letošnjih zimskih olimpijskih igrah. Njen grozovit padec, ob katerem je občinstvu zastal dih, je ena največjih zgodb te olimpijade. Po obsežni zdravstveni obravnavi v Italiji je bila Američanka z zasebnim letalom transportirana v ZDA, kjer nadaljuje z obiski bolnišnic.

Nazadnje je bila v svoji domovini pod nožem kar 6 ur, kirurg pa je v njeno koleno vstavil več železnih vijakov in opornic, ki bodo Američanki pomagali pri rehabilitaciji. "Zadnja operacija je bila uspešna. Počasi sicer okrevam, a je še vedno prisotna močna bolečina. Prav zaradi tega bom morala še nekaj časa ostati v bolnišnici. V mojem kolenu je polno železja, rada bi se zahvalila kirurgu, ki me je operiral," je sporočila Vonn.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem pa dodaja, da se veseli prihoda domov: "Vsak dan delam na tem, da čim bolje okrevam. Veselim se dneva, ko bom lahko zapustila bolnišnico. Kmalu bom razkrila podrobnosti moje poškodbe in kaj vse to pomeni. Vsem najlepša hvala za vašo podporo," je še zapisala 41-letnica, dobitnica zlate kolajne iz zimskih olimpijskih iger leta 2010 v Vancouvru.

lindsey vonn operacija koleno 6 ur poškodba

Dale norveškim biatloncem priboril tretje zlato, Fak končal na 16. mestu

