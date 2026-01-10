Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Lindsey Vonn pri 41 letih do 84. zmage, Ilka Štuhec 16.

Altenmarkt, 10. 01. 2026 13.52 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA
Lindsey Vonn

Lindsey Vonn je zmagovalka smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Zauchenseeju v Avstriji. Enainštiridesetletna Američanka, ki je v izjemni formi ravno pred olimpijskimi igrami prihodnji mesec, je vpisala 84. karierno zmago. Po hitrem zgornjem delu je slovenska smučarka Ilka Štuhec z zaostankom manj kot sekunde (+0,92) iztržila 16. mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na precej skrajšani progi z rezervnega starta je drugo mesto osvojila Norvežanka Kajsa Vickoff Lie, tretje mesto je dosegla še ena Američanka Jacqueline Wiles.

Lindsey Vonn iz tekme v tekmo podira starostne rekorde. Po vrnitvi v karavano belega cirkusa in prekinitvi tekmovalne upokojitve je vpisala drugo zmago, v tej sezoni je slavila že na smuku v St. Moritzu. To so bile njene šeste stopničke po vrnitvi in 143. v karieri, 70. na smukih, od tega ima 45 zmag v tej disciplini, kar je največ od vseh.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

"S startno številko šest sem mislila, da nimam možnosti. Ob progi je bilo še veliko neutrjenega snega in tudi proga je bila še nekoliko sveža in ni bila najhitrejša," je bila prva izjava Vonn po tekmi.

"Mislim, da sem veliko tvegala s svojo linijo, a se je očitno tveganje izplačalo, sem bila najhitrejša, lahko pa bi bila tudi zadnja. Sicer nisem naredila ničesar norega, le načrt, ki sem si ga zastavila, sem v celoti izpeljala, smučala sem tako, kot sem želela. To mi daje veliko samozavesti za naprej," je dejala Vonnova, ki jo trenira nekdanji norveški as hitrih disciplin Aksel Lund Svindal.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: Profimedia

Ilka Štuhec je bila konkurenčna najboljšim v prvem odseku, ko je bila v zelenem in osem stotink sekunde hitrejša od Vonnove. Kljub temu da ni naredila kakšne napake, je cilj prečkala kot deveta. Od tretjega mesta jo je na koncu ločilo 44 stotink sekunde.

To je bil četrti ženski smuk v sezoni in prvi v letu 2026. V nedeljo bo na sporedu superveleslalom. V torek bodo v bližnjem Flachauu pripravili še ženski nočni slalom pod žarometi, karavana se bo nato konec tedna približala Sloveniji, ko bo ženski del karavane svetovnega pokala po skoraj 15 letih znova gostil Trbiž s smukom in superveleslalom.

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin
FOTO: AP

Vonnova (340) po štirih smukih vodi v seštevku discipline s prepričljivo prednostjo 129 točk pred Nemko Emmo Aicher. Štuhčeva je s 105 točkami 12. Američanka Mikaela Shiffrin, ki smukov ne vozi, ohranja vodstvo v skupnem seštevku z izkupičkom 823 točk. Vonnova se je s 84. zmago približala slovitemu Švedu Ingemarju Stenmarku, prejšnjemu rekorderju svetovnega pokala s 86 zmagami. Shiffrinova jih ima že 106.

zauchensee lindey vonn ilka štuhec smuk

Odermatt do suverene zmage pred domačim občinstvom, Kranjec na koncu 15.

Nika Prevc z dvema odličnima skokoma daleč najboljša na Ljubnem

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Razmisljajoc
10. 01. 2026 14.58
Bojim se , da ne Ilka ne Zan v karijeri ne bosta vec stala na stopnickah , konkurenca je huda ......
Odgovori
0 0
testosteron
10. 01. 2026 14.58
In kdo je sedaj kriv za slab rezultat Ilke ?...aja...preveč bel sneg,...
Odgovori
0 0
JAZsemTI
10. 01. 2026 14.47
Pride iz penzije in tamlade šola kot Barbike😏
Odgovori
+3
3 0
seter73
10. 01. 2026 14.41
vse jasno koliko je vreden ta bajbi cirkus
Odgovori
0 0
4krogci
10. 01. 2026 14.36
8.1.2026 "Obeti so dobri. V Zauchenseeju ostaja cilj dan po dan smučati dobro, kar pomeni tudi smučati hitro in uživati, tako kot sem na vseh tekmah do zdaj in verjamem, da se lahko tudi zelo dobro izide,"....in pride dan 10.1.2026, ko konča na 16 mestu zmaga pa po Ilkino upokojenka katera nebi smela več smučat saj nima več kaj pokazat.....ah ja!
Odgovori
+7
7 0
TheJuniKorn
10. 01. 2026 14.35
Glede na vse hvale o talentu in garanju naše mIlke, bi pričakoval vsaj med 10...
Odgovori
+3
3 0
St. Gallen
10. 01. 2026 14.35
Ko ni Lare Gut se ima Ilka sanse
Odgovori
-1
1 2
Prelepa Soča
10. 01. 2026 14.30
Ni kaj, še vedno je najboljša.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
zadovoljna
Portal
Je to najlepša babica na svetu?
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Vroče fotografije hrvaškega para
Vroče fotografije hrvaškega para
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
vizita
Portal
Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
cekin
Portal
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
moskisvet
Portal
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Rekla je, da ima prevelikega
Rekla je, da ima prevelikega
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
dominvrt
Portal
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
okusno
Portal
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
voyo
Portal
Nesmrtni
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445