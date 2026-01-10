Lindsey Vonn pri 41 letih do 84. zmage, Ilka Štuhec 16.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na precej skrajšani progi z rezervnega starta je drugo mesto osvojila Norvežanka Kajsa Vickoff Lie, tretje mesto je dosegla še ena Američanka Jacqueline Wiles. Lindsey Vonn iz tekme v tekmo podira starostne rekorde. Po vrnitvi v karavano belega cirkusa in prekinitvi tekmovalne upokojitve je vpisala drugo zmago, v tej sezoni je slavila že na smuku v St. Moritzu. To so bile njene šeste stopničke po vrnitvi in 143. v karieri, 70. na smukih, od tega ima 45 zmag v tej disciplini, kar je največ od vseh.

Lindsey Vonn FOTO: Profimedia

"S startno številko šest sem mislila, da nimam možnosti. Ob progi je bilo še veliko neutrjenega snega in tudi proga je bila še nekoliko sveža in ni bila najhitrejša," je bila prva izjava Vonn po tekmi. "Mislim, da sem veliko tvegala s svojo linijo, a se je očitno tveganje izplačalo, sem bila najhitrejša, lahko pa bi bila tudi zadnja. Sicer nisem naredila ničesar norega, le načrt, ki sem si ga zastavila, sem v celoti izpeljala, smučala sem tako, kot sem želela. To mi daje veliko samozavesti za naprej," je dejala Vonnova, ki jo trenira nekdanji norveški as hitrih disciplin Aksel Lund Svindal.

Ilka Štuhec FOTO: Profimedia

Ilka Štuhec je bila konkurenčna najboljšim v prvem odseku, ko je bila v zelenem in osem stotink sekunde hitrejša od Vonnove. Kljub temu da ni naredila kakšne napake, je cilj prečkala kot deveta. Od tretjega mesta jo je na koncu ločilo 44 stotink sekunde. To je bil četrti ženski smuk v sezoni in prvi v letu 2026. V nedeljo bo na sporedu superveleslalom. V torek bodo v bližnjem Flachauu pripravili še ženski nočni slalom pod žarometi, karavana se bo nato konec tedna približala Sloveniji, ko bo ženski del karavane svetovnega pokala po skoraj 15 letih znova gostil Trbiž s smukom in superveleslalom.

Mikaela Shiffrin FOTO: AP