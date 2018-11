Lindsey Vonn sanjala borbo z moškimi, a ne bo nared niti za tisto z dekleti

A to ni prvi hujši padec 34-letnice s štirimi velikimi kristalnimi globusi v letošnji sezoni. Gospodična hitrost, kot se je prijel vzdevek tekmovalke iz Minnesote, je namreč imela precej težav že v Čilu. V La Parvi je skušala izkoriščati, kolikor se da dobre pogoje za trening, čeprav je bilo snega iz dneva v dan manj, tam pa je občutila tudi trdoto snežne podlage, ko je na enem izmed treningov hudo padla. Očividci znajo povedati, da je bilo videti precej hudo, da po padcu nekaj dni ni stopila na smuči, ampak se posvetila svojim štirinožnim prijateljem, ki so jih ravno takrat dostavili v Čile. A kljub vsemu je pred sezono, z ameriško samozavestjo, že v Čilu govorila le in izključno o rekordu, ki je v lasti Šveda Stenmarka.

18 zmag in Lake Lindsey

Američanka se je vedno znova rada vrnila na prizorišče njenih največjih uspehov. V Lake Louisu se je zmage veselila na natančno 18 tekmah svetovnega pokala, zato so to prizorišče poimenovali kar Lake Lindsey. In spominski magnet, ki so ga naredili v počastitev izjemnih uspehov 34-letnice, je dolga leta služil kot motivacijsko orodje Tine Maze. Andrea Massi je namreč magnet Lake Lindsey prilepil na hladilnik v italijanski Gorici. Kdaj bo Vonnova znova nared za najzahtevnejše preizkuse zmogljivosti je ta hip nemogoče napovedati, je pa oktobra v New Yorku potrdila, da so misli pri rekordu Stenmarka: “V kolikor bi posegla po rekordu, bi to pomenilo uresničitev mojih sanj. V kolikor mi ne uspe, menim, da sem imela izjemno uspešno športno pot. Ne glede na vse skupaj, sem še vedno tekmovalka, ki se lahko pohvali z največ zmagami svetovnega pokala.”

Ko je zdravstveno stanje dopuščalo, je ameriška smučarska zvezdnica zmagala v povprečju sedemkrat na sezono. Minulo tekmovalno leto jih je vknjižila pet, čeprav je bila po padcu v Lake Louisu, v zgodnjem obdobju sezone, v pravi formi relativno pozno.