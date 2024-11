Lindsey Vonn se po skoraj šestih letih vrača iz pokoja

Njenih 82 zmag na tekmah svetovnega pokala je dolgo časa veljalo za rekord med ženskami, dokler tega skupnega števila zmag januarja 2023 ni dosegla in presegla njena rojakinja Mikaela Shiffrin, ki je še vedno aktivna in lovi mejnik 100 zmag v svetovnem pokalu. Shiffrin je trenutno pri številki 97 zmag, kar je več kot katera koli alpska smučarka ali alpski smučar v zgodovini tega športa.

Vonn je nazadnje tekmovala februarja 2019 na svetovnem prvenstvu na Švedskem, potem ko se je v svoji karieri spopadala z dolgim nizom poškodb. Preživela je zlome rok in nog, strgane kolenske vezi in pretres možganov. Letos aprila je imela operacijo za delno rekonstrukcijo in zamenjavo desnega kolena. Po operaciji je bila presenečena, ko je odkrila, da je bila brez bolečin: "Vrnitev k smučanju brez bolečin je bila neverjetna pot."

Predsednica in izvršna direktorica ameriške smučarske in deskarske zveze Sophie Goldschmidt je dejala, da sta predanost in strast do alpskega smučanja Vonn navdihujoči: "Veseli smo, da se je vrnila na sneg, zdaj čakamo, da vidimo, kam lahko gre od tukaj."