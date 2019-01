Lindsey Vonn se vrača: V Cortini je favoritinja Ilka Štuhec

Ameriška kraljica belih strmin Lindsey Vonn se bo po poškodbi kolena vrnila na tekmovalne proge ta konec tedna v "njeni" Cortini d'Ampezzo, kjer je doslej vpisala ducat zmag. Čeprav je rekorderka po številu zmag na progi Olympia della Tofane, je tokrat status prve favoritinje prepustila slovenski alpski smučarki Ilki Štuhec.

Američanka po številu doseženih zmag lovi velikega Ingemarja Stenmarka. FOTO: AP

"Prevevajo me občutki vznemirjenja in sreče, saj bodo to moje zadnje tekme na Olympii," je Lindsey Vonn, s psičko Lucy v naročju, v sredo položila na srce predstavnikom medijev na novinarski konferenci v Cortini, kjer so jo tamkajšnji organizatorji počastili kot superzvezdnico, najprej z velikim aplavzom. S tem krajem, slikovitim prizoriščem in eno najlepših ter najbolj atraktivnih smukaških prog, ki se vije med vršaci, jo veže posebna in zelo tesna vez, je njeno drugo najljubše prizorišče po Lake Louisu. Na olimpijski progi delle Tofane je Lindsey Vonn, takrat še z dekliškim priimkom Kildow, vpisala svoje prve smukaške stopničke na tekmah svetovnega pokala, 18. januarja 2004. Teh je bilo nato na tej progi kar 20. Prvo zmago na Olympii je vpisala štiri leta kasneje. Pred štirimi leti je sledil prav v Cortini nov mejnik, z dvojčkom zmag je prišla do 63 zmag v svetovnem pokalu za rekord med smučarkami.





Lindsey Vonn FOTO: AP

Takrat jo je s tribun bodril takratni fant, zvezdnik golfskih igriščTiger Woods. Štiriintridesetletnica v tej sezoni še ni tekmovala zaradi poškodbe kolena, ki jo je staknila novembra. Upala je, da bo nastopila v Lake Louisu, a se ni izšlo. Njen števec zmag stoji pri številki 82, dvanajst od teh je osvojila v Cortini, šestkrat na smukih in šestkrat na superveleslalomih. Od absolutnega mejnika Ingemarja Stenmarka (86) jo ločijo štiri zmage. "To je moja zadnja sezona, zato ne razmišljam o tem, da moram zmagati. Želim le smučati, kolikor dobro znam, in potem bom videla, kaj bo," si Vonnova ne želi ustvarjati prevelikega bremena pričakovanj. Čeprav je kasneje v svojem slogu povedala: "Želim uživati na mojih zadnjih tekmah v Cortini. Sem zelo vznemirjena, ampak, seveda, sem tukaj za to, da bi zmagala, kot vedno." "Moje telo mi govori, da ima dovolj. Zato ne obstaja možnost, da bi se vrnila nazaj prihodnje leto v Cortino kot tekmovalka. Želja je še prisotna, tudi motivacija, vendar gre za vprašanje fizike. Obstaja tudi življenje po smučanju. Letos bom tekmovala samo v hitrih disciplinah," razkriva Američanka, ki načrtuje tudi nastop na svetovnem prvenstvu februarja v Aareju. Status favoritinje tokrat prepušča prvi slovenski zvezdnici karavane: "Ilka Štuhec je po dvojni zmagi v Val Gardeni letošnja prva favoritinja, močna je tudi Tina Weirather. To bo en res zelo razburljiv vikend."

Lindsey Vonn je prepričana, da je Ilka Štuhec, zmagovalka zadnjih dveh tekem v hitrih disciplinah, favoritinja Cortine. FOTO: AP