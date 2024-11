Lindsey Vonn zaprosila za posebno povabilo v St. Moritzu

V znanem švicarskem smučarskem središču sta prihodnji mesec predvidena dva superveleslaloma. Lindsey Vonn je trikratna dobitnica olimpijske medalje, vključno z zlato v smuku in bronom v superveleslalomu na igrah v Vancouvru 2010 ter bronom v smuku na igrah v Pyeongchangu 2018. Je tudi štirikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala ter ima osem medalj s svetovnih prvenstev. Zadnjo kolajno je osvojila 10. februarja 2019, smukaški bron, kar je bil tudi njen zadnji tekmovalni nastop v karieri.

Pravilo "wild-carda" pravi, da se lahko smučarji, ki se vračajo po upokojitvi in so pred tem osvojili veliki kristalni globus, mali kristalni globus, olimpijsko zlato ali naslov svetovnega prvaka, nemudoma vrnejo na tekme najvišjega ranga in nastopajo s startno številko 31.