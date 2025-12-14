Lisa Vittozzi do devete zmage, Polona Klemenčič 20.

Italijanka Lisa Vittozzi je na zasledovalni tekmi v avstrijskem Hochfilznu dosegla deveto zmago v biatlonskem svetovnem pokalu. Polona Klemenčič je zasedla 20. mesto, Lena Repinc pa je bila 58.

Lisa Vitozzi FOTO: Profimedia icon-expand

Junakinja tekme v Avstriji je nedvomno 30-letna Lisa Vittozzi, ki je lansko sezono zaradi poškodbe hrbta izpustila, zdaj pa se je pred domačimi olimpijskimi igrami v Anterselvi vrnila z zmago in napovedala boj za odličje tudi na najpomembnejših tekmah sezone. Italijanka si je zmago pristreljala. V smučino je krenila šele kot 14., minuto za najboljšimi, nato pa že na polovici našla stik z vodilnimi, v drugem delu pa je s pridom kaznovala vsak kazenski krog. Po zadnjem streljanju ji je bila blizu le Švedinja Anna Magnusson, ki je imela 3,6 sekunde zaostanka, a je v zadnjem krogu Italijanka potrdila, da je močnejša. Švedinja je bila nenatančna s puško na tretjem postanku, vseeno pa je obdržala vodstvo v skupnem seštevku.

"Prikazala sem popolno predstavo, kar mi zelo veliko pomeni. Bilo je težko, zelo sem morala garati, a vedela sem, da se bom vrnila med najboljše. In ob takšnem uspehu se uresničijo sanje. Meni to pomeni vse," je Italijanka med vrsticami pokazala, kako si je po trdem delu na treningu spet želela zmago. Za bron se je v zadnjem krogu spopadlo osem tekmovalk, največ moči pa je imela Norvežanka Maren Kirkeeide, ki je kljub trem kazenskim krogom z močnim sprintom stopila na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

Polona Klemenčič FOTO: Profimedia icon-expand