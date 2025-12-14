Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Lisa Vittozzi do devete zmage, Polona Klemenčič 20.

Hochfilzen, 14. 12. 2025 15.41 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Italijanka Lisa Vittozzi je na zasledovalni tekmi v avstrijskem Hochfilznu dosegla deveto zmago v biatlonskem svetovnem pokalu. Polona Klemenčič je zasedla 20. mesto, Lena Repinc pa je bila 58.

Lisa Vitozzi
Lisa Vitozzi FOTO: Profimedia

Junakinja tekme v Avstriji je nedvomno 30-letna Lisa Vittozzi, ki je lansko sezono zaradi poškodbe hrbta izpustila, zdaj pa se je pred domačimi olimpijskimi igrami v Anterselvi vrnila z zmago in napovedala boj za odličje tudi na najpomembnejših tekmah sezone.

Italijanka si je zmago pristreljala. V smučino je krenila šele kot 14., minuto za najboljšimi, nato pa že na polovici našla stik z vodilnimi, v drugem delu pa je s pridom kaznovala vsak kazenski krog. Po zadnjem streljanju ji je bila blizu le Švedinja Anna Magnusson, ki je imela 3,6 sekunde zaostanka, a je v zadnjem krogu Italijanka potrdila, da je močnejša. Švedinja je bila nenatančna s puško na tretjem postanku, vseeno pa je obdržala vodstvo v skupnem seštevku.

Preberi še Po težavah Faka Slovenija deseta, zmaga Norveški

"Prikazala sem popolno predstavo, kar mi zelo veliko pomeni. Bilo je težko, zelo sem morala garati, a vedela sem, da se bom vrnila med najboljše. In ob takšnem uspehu se uresničijo sanje. Meni to pomeni vse," je Italijanka med vrsticami pokazala, kako si je po trdem delu na treningu spet želela zmago.

Za bron se je v zadnjem krogu spopadlo osem tekmovalk, največ moči pa je imela Norvežanka Maren Kirkeeide, ki je kljub trem kazenskim krogom z močnim sprintom stopila na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

Polona Klemenčič
Polona Klemenčič FOTO: Profimedia

Izjemno izhodišče je imela tudi Polona Klemenčič, ki je petkov sprint končala na desetem mestu. Po prvem streljanju je dobro kazalo, s strelsko ničlo je napredovala na četrto mesto.

Napaka na drugem mestu jo je vrgla na 14. mesto in začel se je boj za deseterico. Nova ničla je pomenila sedmo mesto, na zadnjem postanku pa so se Kranjčanki zatresle roke in dva dodatna kazenska kroga sta bila preveč za novo vrhunsko uvrstitev.

Slovenijo je zastopala še Lena Repinc, ki je startno številko 56 združila s štirimi napakami s puško in bila 58.

Biatlonska karavana se bo zdaj preselila na zadnjo prednovoletno tekmo v Francijo, kjer je lansko sezono Anamarija Lampič osvojila prve stopničke v karieri.

biatlon polona klemenčič lena repinc
Naslednji članek

Haugan z zmago v Val d'Iseru tudi na vrh slalomskega seštevka

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385