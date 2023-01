Namesto slovenskih vihrale slovaške zastave

Od daleč se je že zdelo, da visoko plapolajo naše trobojnice in pogled na toliko belo-modro-rdečih zastav pod odrom v Kranjski Gori, je bil res lep. Toda po še nekaj korakih bližje prizorišču javnega žrebanja za sobotni veleslalom Zlate lisice smo zaman iskali Triglav na sredini grba v obliki ščita. Tam je stal srebrni dvojni križ, simbol Slovaške. Petra Vlhova je bila tako tista smučarka, ki je požela daleč največji aplavz, ko je stopila na oder. Slovenskih smučark tam namreč ni bilo.

Petkovo večerno žrebanje je bilo uvod v smučarski konec tedna na domačih tleh, ki je pred nami. Ženski del bele karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju se je spet ustavil v Sloveniji, a tudi tokrat ni odšel na Mariborsko Pohorje, ki je bil od leta 1964 tradicionalno prizorišče Zlate lisice.

icon-expand Pred nami sta dva kranjskogorska veleslaloma. FOTO: Damjan Žibert

Zaradi pomanjkanja snega na štajerskem koncu pa je bila Kranjska Gora že večkrat nadomestna lokacija in tako je tudi letos. Bo pa tokrat zagotovo bolj pestro kot lani in predlani, saj se v ciljno areno podkorenske strmine končno spet vračajo gledalci. V letih 2021 in 2022 je bilo januarsko tekmovanje namreč izvedeno ob strogih protikoronskih omejitvah in tekmovalnih mehurčkih, zato so navijači lahko le od daleč stisnili pesti, saj v bližino prizorišča niso smeli. Zdesetkana slovenska zasedba Letos pa so omejitve gibanja in prehajanja meje končno preteklost, znova je dovoljeno tudi zbiranje. Zato so spet lahko izpeljali tudi javno žrebanje štartnih številk, ki so ga pospremili tudi z glasbenim programom.

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Na oder je prišlo 16 trenutno najboljših veleslalomistk na svetu. Med njimi ni nobene Slovenke, zato je uradni napovedovalec pred začetkom žreba le prebral, da bo šla kot prva Slovenka s štartno številko 20 na progo Ana Bucik, 38 bo imela Tina Robnik, 53 pa Neja Dvornik.

Slovenska zasedba je pred začetkom letošnje sezone utrpela dva udarca, najprej se je presenetljivo upokojila Meta Hrovat, domačinka, ki se je predlani v Kranjski Gori zavihtela tudi na stopničke. Nato pa je sledila še poškodba Andreje Slokar, ki jo je prečrtala s seznama letošnjih tekmovalk.

Tudi to je verjetno pripomoglo k manjši udeležbi domačih navijačev na javnem žrebu, poleg tega pa je tudi dejstvo, da štajerska Zlata lisica v Zgornjesavski dolini vseeno nima take goreče tradicije, kot jo imata denimo moški Pokal Vitranc in legendarna Planica. "Vsi zdajle gledajo skoke," je dejal eden izmed slovenskih gledalcev, medtem ko je Anže Lanišek osvojil drugo mesto na zadnji tekmi novoletne skakalne turneje.

Med zbranimi pod odrom so tako, kot že rečeno, daleč prednjačili Slovaki, ki svoji junakinji Petri Vlhovi že nekaj let zvesto sledijo. Vlhova je lani tukaj tudi slavila v slalomu, tokrat pa bosta sicer tako v soboto kot v nedeljo na sporedu le veleslalomski vožnji. Ko je prišla na oder, so slovaške zastave zavihrale še višje in slišal se je velik aplavz. Izžrebala je štartno številko 4, nato pa rojake nagovorila v maternem jeziku in se jim zahvalila, ker so prišli.

icon-expand Petra Vlhova FOTO: Damjan Žibert

Aplavz je bil glasnejši tudi pri Marti Bassino in Federici Brignone, saj je 6. januar pri naših zahodnih sosedih praznik, zato so se številni Italijani že čez dan odpravili na izlet v sončno Kranjsko Goro. Vsi zbrani pa so skupaj zaploskali trenutno največji zvezdnici alpskega smučanja, Američanki Mikaeli Shiffrin. Izžrebala je štartno številko 2, prav v Kranjski Gori pa bo imela možnost postaviti nov ženski rekord v številu zmag v svetovnem pokalu, ki si ga z 81 zmagami trenutno lasti njena rojakinja Lindsey Vonn. Vendar je skromno dejala, da ne verjame čisto zares, da se bo to zgodilo jutri: "Ampak moje smučanje je dobro, potrudila se bom, z dekleti se bomo borile. Upam na dobre pogoje in dobro tekmo," si je zaželela.

Shiffrinova je prav tako s Francozinjo Tesso Worley, ki bo odprla sobotni veleslalom, trenutno izenačena v številu veleslalomskih zmag - obe jih imata po 16 in se bosta jutri tako spopadli za novo. S prvim mestom pa bi prav tako osvojila rekord v največ veleslalomskih zmagah na Zleti lisici.