Ljubljanski hokejisti odločeni: pomagajmo malemu Urbanu

V ljubljanskem klubu so se odločili izkupiček od prodanih vstopnic nameniti v dober namen – za fantka Urbana, ki ima redko gensko okvaro. Urban bo posebni gost na tekmi SŽ Olimpije proti ekipi iz Feldkircha. "Skupaj mu lahko pomagamo, da čim hitreje pride do terapije," med drugim piše na uradni spletni strani SŽ Olimpije.

Stopimo skupaj

"Ko smo slišali, da obstaja možnost organizirati tekmo za Urbana, smo fantje stopili skupaj in pripravljeni smo narediti čisto vse za to, da bi bila tekma na eni strani zanj prav posebno doživetje, na drugi strani pa bi mu tudi v čim večji meri pomagala priti do zdravljenja, ki ga potrebuje," pravi kapetan ljubljanske ekipe Žiga Pance in poziva vse (hokejske) navijače ter športne navdušence, naj se tekme udeležijo v čim večjem številu.

Kdo je Urban?

3-letni Urban Miroševič je prvi otrok v Sloveniji, ki so mu diagnosticirali gensko bolezen, sindrom CTNNB1. Gre za hudo nevrorazvojno motnjo, za katero so značilne motnje v duševnem razvoju, motorična zakasnitev, huda govorna okvara, motnje vida in vedenjske težave. Urbanova mama Špela se je po diagnozi odločila, da bo stopila v akcijo in našla terapijo za svojega sina. Terapija je pregrešno draga in Urban nujno potrebuje tudi našo pomoč.