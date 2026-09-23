Olimpija se je v izdihljajih tekme vrnila, a ostala brez točk v Avstriji

Ljubljanski hokejisti so po dveh uvodnih zmagah proti madžarskima Ferencvarosu in Fehervarju doživeli prvi poraz v regionalnem tekmovanju. Slovenski prvaki v glavnem mestu dežele Zgornje Avstrije niso bili kos tekmecem iz Linza. Za Ljubljančane je bil nerešljiva uganka 29-letni Kanadčan Shawn St. Amant, ki je dosegel dva gola in podajo za vodstvo s 3:0, na 4:0 pa je v 36. minuti povišal njegov rojak Graham Knott.

A Ljubljančani niso izobesili bele zastave, v končnici druge tretjine je v polnem sijaju zablestel kanadski napadalec Joshua Darren Lawrence in z dvema zadetkoma med 37. in 40. minuto znižal na 2:4.