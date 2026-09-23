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Olimpija se je v izdihljajih tekme vrnila, a ostala brez točk v Avstriji

Linz, 23. 09. 2026 21.59 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Feherevar - HK Olimpija Ljubljana

Hokejisti ljubljanske Olimpije so v tretjem krogu lige ICE v gosteh izgubili proti avstrijski ekipi Black Wings Linz s 3:4 (0:2, 2:2, 1:0).

Ljubljanski hokejisti so po dveh uvodnih zmagah proti madžarskima Ferencvarosu in Fehervarju doživeli prvi poraz v regionalnem tekmovanju. Slovenski prvaki v glavnem mestu dežele Zgornje Avstrije niso bili kos tekmecem iz Linza. Za Ljubljančane je bil nerešljiva uganka 29-letni Kanadčan Shawn St. Amant, ki je dosegel dva gola in podajo za vodstvo s 3:0, na 4:0 pa je v 36. minuti povišal njegov rojak Graham Knott.

A Ljubljančani niso izobesili bele zastave, v končnici druge tretjine je v polnem sijaju zablestel kanadski napadalec Joshua Darren Lawrence in z dvema zadetkoma med 37. in 40. minuto znižal na 2:4.

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Hokejisti iz slovenske prestolnice so v zadnjih dvajsetih minutah zaigrali tvegano in skušali nadoknaditi zaostanek. Enaindvajset sekund pred zadnjim zvokom sirene je Lawrence znižal na 3:4, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.

Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v dvorani Tivoli, ko bo v četrtem krogu gostila KAC iz Celovca.

Izidi, 3. krog, liga ICE:

Graz99ers - Bolzano 4:3 (0:1, 0:0, 3:2; 1:0)
KAC Celovec - VSV Beljak 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)
Black Wings Linz - Olimpija 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)
Salzburg - Innsbruck 2:3 (2:1, 0:1, 0:0; 0:0, 0:1)
Vienna Capitals - Fehervar 3:2 (1:1, 1:1, 0:0; 0:0, 2:0)
Pioneers Vorarlberg - Milano 4:5 (1:4, 1:1, 2:0)

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hokej olimpija Black Wings Linz liga ice

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