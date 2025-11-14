Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Ljubljanski hokejisti z zmago potrdili drugo mesto na lestvici

Ljubljana, 14. 11. 2025 22.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 19. kroga regionalne lige ICE v dvorani Tivoli ugnali italijanski Bolzano s 4:1 in potrdili drugo mesto na lestvici.

HK Olimpija Ljubljana
HK Olimpija Ljubljana FOTO: Luka Kotnik

Zmaji so po premoru za reprezentančne aktivnosti igrali še z drugim tekmecem z Južne Tirolske. Po porazu pri vodilnem Pustertalu so zmaji v domačem Tivoliju proti Bolzanu osvojili vse tri točke.

Obe ekipi sta dvoboj začeli neučinkovito v napadu, več kot 3500 gledalcev v zmajevem gnezdu pa je doživelo hladen tuš v 23. minuti, ko je za goste zadel Američan Shane Gersich. To se je še stopnjevalo točno tri minute kasneje, ko je moral na prestajanje kazni Nicolai Meyer. A strah se je polegel po vsega 42 sekundah, ko sta podajalec Jaka Sodja in strelec Miha Beričić ob igralcu manj na ledu poskrbela za izenačenje.

Kako se igra "power play" so nato dokazali Marly Quince, Meyer in Terence James Brennan, ki je zadel za prvo domače vodstvo z 2:1. V napeti partiji je Bolzano ostal nevaren in na koncu dobil razmerje strelov na gol s 36:35, zabijali pa so domači.

Publiko je na začetku 57. minute ob igralcu več na ledu spet navdušil Quince, saj je ob vodstvu s 3:1 postalo jasno, da bo zmaga bržkone ostala doma. Pol minute pred koncem je to s četrtim golom za slovenske prvake potrdil Nik Simšič.

Premor v zeleni družini bo kratek. Po prosti soboti že v nedeljo v Ljubljano prihaja četrtouvrščeni celovški KAC, ki je danes izgubil večni koroški derbi v Beljaku s 3:5.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej liga ice olimpija ljubljana bolzano
Naslednji članek

Janne Ahonen v opitem stanju prekinil koncert glasbenika

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330