Ljubljanski hokejisti z zmago potrdili drugo mesto na lestvici

Zmaji so po premoru za reprezentančne aktivnosti igrali še z drugim tekmecem z Južne Tirolske. Po porazu pri vodilnem Pustertalu so zmaji v domačem Tivoliju proti Bolzanu osvojili vse tri točke.

Obe ekipi sta dvoboj začeli neučinkovito v napadu, več kot 3500 gledalcev v zmajevem gnezdu pa je doživelo hladen tuš v 23. minuti, ko je za goste zadel Američan Shane Gersich. To se je še stopnjevalo točno tri minute kasneje, ko je moral na prestajanje kazni Nicolai Meyer. A strah se je polegel po vsega 42 sekundah, ko sta podajalec Jaka Sodja in strelec Miha Beričić ob igralcu manj na ledu poskrbela za izenačenje.

Kako se igra "power play" so nato dokazali Marly Quince, Meyer in Terence James Brennan, ki je zadel za prvo domače vodstvo z 2:1. V napeti partiji je Bolzano ostal nevaren in na koncu dobil razmerje strelov na gol s 36:35, zabijali pa so domači.

Publiko je na začetku 57. minute ob igralcu več na ledu spet navdušil Quince, saj je ob vodstvu s 3:1 postalo jasno, da bo zmaga bržkone ostala doma. Pol minute pred koncem je to s četrtim golom za slovenske prvake potrdil Nik Simšič.

Premor v zeleni družini bo kratek. Po prosti soboti že v nedeljo v Ljubljano prihaja četrtouvrščeni celovški KAC, ki je danes izgubil večni koroški derbi v Beljaku s 3:5.