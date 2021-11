Los Angeles 34 sekund pred piskom sirene ob točke s Carolino

Moštvi sta igrali v ritmu 1:1. Carolina je na tekmi petkrat povedla, Los Angeles je štirikrat izenačil, nazadnje v 59. minuti z golom Brendana Lemieuxa na 4:4, petič pa ekipi s Kalifornije to ni uspelo in izgubila je vsaj točko. Anže Kopitar je v 13. minuti vpisal podajo ob golu Adriana Kempeja za 2:2, sam pa neuspešno poskusil z dvema streloma na gol. Velika prepreka za kralje je bil namreč nasprotni vratar Danec Frederik Andersen, ki je zbral kar 39 obramb, 20 v odločilni zadnji tretjini. Junaka zmage pa sta bila ob Nečasu Sebastian Aho in Derek Stepan, ki sta za Carolino dosegla po gol in podajo. "Vedno je dobro, če zmagaš in veš, da bi lahko igral še veliko bolje. Iz svojih napak se moramo učiti, a najbolj pomembni sta točki in te smo osvojili," je po tekmi povedal Finec Aho in nakazal, da je Carolini do zmage pomagala tudi športna sreča.

Za Los Angeles je dvakrat zadel Kempe, po enkrat pa Lemieux in Blake Lizotte.

Že danes pa kralje, ki so na zahodu na devetem mestu razpredelnice, čaka nov obračun. V Los Angeles prihaja trenutno zadnja ekipa lige Arizona.

Izidi:

Los Angeles Kings - Carolina Hurricanes 4:5

(Anže Kopitar podaja za Los Angeles)

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 3:5

Florida Panthers - Minnesota Wild 5:4

Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 0:2

Montreal Canadiens - Nashville Predators 6:3

New York Islanders - Calgary Flames 2:5

Philadelphia Flyers - Boston Bruins 2:5

Arizona Coyotes - Detroit Red Wings 2:1 (podaljšek)

Dallas Stars - St. Louis Blues 4:1

Vegas Golden Knights - Columbus Blue Jackets 3:2

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 5:2

San Jose Sharks - Washington Capitals 0:4