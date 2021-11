Los Angeles boljši od Buffala, Kopitar prispeval gol in podajo

Slovenski hokejist Anže Kopitar je dosegel sedmi gol in šesto podajo v tej sezoni, s 13 točkami pa je na trenutno na četrtem mestu strelcev v ligi NHL. Pred njim so le Connor MvDavid (Edmonton) s 16, Rus Aleksander Ovečkin (Washington) s 15 in Kyle Connor (Winnipeg) s 14 točkami. Poleg Kopitarja sta za kralje, ki so prvič v sezoni dosegli drugo zmago v nizu, potem ko so dan pred tem premagali Montreal s 5:2, zadela še Carl Grundstrom in Alex Iafallo, medtem ko sta Tobias Bjornfot in Adrian Kempe prispevala po dve podaji.