Los Angeles do šeste zaporedne zmage

Po uvodni tretjini brez zadetkov sta v drugem delu zadelaAlex Iafallo in Andreas Athanasiou, Oskar Sundqvist pa je za gostitelje upanje na preobrat vnesel v predzadnji minuti tekme. A Calvin Petersen (35 obramb) nato do konca ni več odšel po plošček v mrežo in Kralji so se veselili novega uspeha. V zmagovitem nizu so tekmecem zabili 22 golov, prejeli pa so jih sedem. Blues so bili tokrat sicer bolj napadalno usmerjeni, a je moral Jordan Binnington ob 19 obrambah dvakrat priznati premoč gostom. "Po pravici povedano, nismo imeli ravno najboljšega večera. Bili smo počasni, nasploh nocoj nismo dobro skrbeli za plošček. Sicer smo dobro ustvarjali pritisk, tudi z dvema hokejistoma manj na ledu jim nismo pustili veliko prostora Vseeno nismo bili tako ostri kot na prejšnji tekmi. Naš vratar se je danes zares izkazal," je po tekmi priznal trenerTodd McLellan. Kralji so izenačili najdaljši niz zmag v sezoni, šest zmag je nanizala tudi Tampa Bay Lightning med 31. januarjem in 10. februarjem.

Prvaki iz Tampe so s 3:0 premagali Carolino Hurricanes, zadeli pa so Ross Colton, Blake ColemaninBarclay Goodrow. Z istim izidom so v gosteh pri Floridi Panthers slavili tudi lanski finalisti Dallas Stars. Za hokejiste iz Teksasa so zadeli Skandinavci, Šved John Klingberg ter Finca Esa Lindellin Joel Kiviranta. Po rednem delu je najvišjo zmago slavila Minnesota. Wild so s 6:2 ugnali Colorado Avalanche. Po 60 minutah so s 4:3 slavili še Philadelphia Flyers proti New York Rangers. Preostali tekmi je odločil podaljšek oziroma kazenski streli. Toronto Maple Leafs so se proti Calgary Flames veselili po zadetku Williama Nylanderja v drugi minuti podaljška. Isti igralec je minuto in pol pred koncem rednega dela izsilil dodatnih pet minut.

Arizona Coyotes so dvoboj proti Anaheim Ducks dobili po kazenskih strelih s 4:3. Anaheim je povedel s 3:0, v zadnjih desetih minutah pa so preobrat zrežirali Tyler Pitlick, Jakob Chychrun in Phil Kessell. Odločilni kazenski strel je pripadelChristianu Dvoraku.

Izidi:

Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 3:0

Florida Panthers - Dallas Stars 0:3

Philadelphia Flyers - New York Rangers 4:3

Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 2:1 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 2:6

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 4:3 (kazenski streli)

St. Louis Blues - Los Angeles Kings 1:2

(Anže Kopitar en strel v 21:45 min za LA Kings)