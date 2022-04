Los Angeles do zmage na gostovanju v Seattlu

Kljub vsemu so hokejisti Los Angelesa dobili obračun s Seattlom, ki je v pacifiški diviziji prepričljivo zadnji. Kraken so povedli z 2:0, a so v drugi tretjini gosti izid dvakrat poravnali. V zadnji tretjini so najprej povedli po golu Liasa Anderssona, piko na i pa je z zadetkom v prazno mrežo postavil Andreas Athanasiou. Pri kraljih se je izkazal Gabriel Vilardi, ki je dosegel gol in dve podaji, po gol in podajo pa je prispeval Athanasiou. Phillip Danault je dosegel še šesti gol na zadnjih sedmih tekmah, Jonathan Quick pa je med vratnicama zbral 37 obramb.

Tekmo pred koncem rednega dela je znan še zadnji udeleženec končnice na zahodu. To je postal Dallas, ki je ponoči sicer zapravil vodstvo s 3:0 proti Arizoni, a si s točko po porazu po podaljšku vseeno zagotovil zadnjo vstopnico za končnico. Tam se bodo zvezde pomerile bodisi s Calgary Flames bodisi s Colorado Avalanche. Kings pa bodo igrali proti Edmonton Oilers.

Na preostalih tekmah so hokejisti Montreal Canadiens v gosteh s 4:3 ugnali New York Rangers, Winnipeg Jets so doma s 4:0 premagali Philadelphia Flyers, medtem ko so Vegas Golden Knights, pred današnjim dnem so imeli še teoretične možnosti za nastop v končnici, po kazenskih strelih izgubili proti Chicago Blackhawks s 3:4.

Izidi:

Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 4:0

New York Rangers - Montreal Canadiens 3:4

Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 4:3 (kazenski streli)

Dallas Stars - Arizona Coyotes 3:4 (podaljšek)

Seattle Kraken - Los Angeles Kings 3:5

(Anže Kopitar ni igral za Los Angeles)