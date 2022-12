Los Angeles po kazenskih strelih ugnal San Jose

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL doma po kazenskih strelih s 3:2 ugnali San Jose Sharks. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v 23 minutah in pol sprožil en strel na gol in ostal brez točke. Gola za domače sta dosegla Phillip Danault za uvodno vodstvo v šesti minuti in Jaret Anderson-Dolan, ki je z golom ob koncu druge tretjine tekmo popeljal v podaljšek, v katerem ni bilo golov. V kazenskih strelih sta bila uspešna Kevin Fiala in Trevor Moore, za goste pa le Kevin Labanc. Slednji je zadel 40 sekund pred zadetkom Anderson-Dolana tudi v rednem delu za vodstvo San Joseja z 2:1, Timo Meier je pred tem še v prvi tretjini izenačil na 1:1.

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 4:2 Detroit Red Wings - Ottawa Senators 3:6 Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 3:4 Carolina Hurricanes - Dallas Stars 5:4 (podaljšek) Philadelphia Flyers - New York Rangers 3:6 Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 1:5 Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 5:2 New Jersey Devils - Florida Panthers 2:4 Arizona Coyotes - Buffalo Sabres 2:5 Colorado Avalanche - Nashville Predators 3:1 Vegas Golden Knights - New York Islanders 2:5 Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 1:5 Los Angeles Kings - San Jose Sharks 3:2 (kazenski streli)